Para la exministra de Salud, Sonia Martorano, la salida de Argentina de la OMS es "una situación preocupante"

En diálogo con Sol Play, la especialista en Salud se preguntó el motivo de tomar dicha medida "en forma tan intempestiva e inconsulta”, teniendo en cuenta que Argentina cuenta con un Consejo Federal de Salud (Cofesa), “donde van los ministros de todas las provincias, lo preside el de Salud de la Nación y ahí se tratan todas estas temáticas”.

Martorano coincidió en que esta medida va “de las manos de alinearnos con la política de Estados Unidos. Con la diferencia de que no somos Estados Unidos, no tenemos ni la espalda, ni la proyección internacional” de Estados Unidos.

Por otro lado, puso en relieve lo “raro” de que “nunca nadie puso en cuestionamiento este tema. Ni Cristina, ni Macri, ni ningún otro presidente”.

El Gobierno descartó que la salida de la OMS afecte a programas de salud

Tras la polémica abierta a raíz de la decisión del Gobierno Nacional de abandonar la Organización Mundial de la Salud (OMS), la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, se pronunció descartando que la salida del organismo afecte a programas y al calendario de vacunación.

“La salida de la OMS no implica ninguna pérdida de financiación de ningún programa nacional. El Ministerio de Salud de la Nación continuará cumpliendo con sus competencias y funciones ya que no perderá ninguna capacidad operativa”, sostuvo a través de una publicación de X, titulada “La salida de la OMS no compromete ningún programa de salud nacional”.

En la misma línea, aclaró: “El calendario de vacunación está asegurado y la cooperación internacional no se corta. La realidad es que Argentina no recibe financiamiento directo de la OMS”.

Luego de argumentar que el organismo dejó de cumplir su labor técnica para “convertirse en una casta política que impone recetas que no funcionan”, la segunda de Mario Lugones, sostuvo que abandonarlo “no significa quedarnos solos, sino recuperar nuestra autonomía para decidir qué es lo mejor para nuestra gente”.