Paritaria docente en conflicto: advierten que peligran las mesas de exámenes de febrero

Sadop advirtió que retendrían el crédito laboral si no se abona lo adeudado de la paritaria 2023. Ya se evalúan acciones judiciales contra el no pago de lo acordado de parte de la provincia.

"Lo que está en peligro es la mesa de exámenes de febrero, porque si el gobierno no paga la deuda de la paritaria 2023, los trabajadores y trabajadoras tienen todo el derecho de hacer retención de tareas. De modo que el problema no lo tendremos recién con el inicio de clases sino antes", indicaron desde el gremio.

A esta altura ya se evalúan acciones judiciales contra el no pago de lo acordado y no se descartan una presentación por incumplimiento del deberes de funcionario público contra el gobernador Maximiliano Pullaro.

paritaria docente primera reunión enero 2024.jpg Captura de la primera reunión paritaria entre los gremios docentes y el gobierno provincial durante enero de 2024. UNO Santa Fe

Los gremios salieron sorprendidos y combativos tras el encuentro de la semana pasada en paritarias donde la Casa Gris plantó una postura ante los inconvenientes económicos y problemas de recaudación que atraviesa la reciente gestión del actual gobernador. “Planteamos con dolor y honestidad que es imposible cumplir con esa paritaria”, había señalado el ministro de Educación santafesino José Goity tras el cónclave al señalar que habrá oferta, admitir que es necesaria un recomposición, pero que lo ofertado será en base a "la verdadera capacidad de ingresos que tiene el Estado" y para insuflar optimismo, el funcionario agregó: "Vamos a hacer un esfuerzo para poner sobre la mesa una oferta salarial". Este miércoles habrá un nuevo encuentro paritario y se verá si se materializa.

De todos modos para Sadop, las explicaciones vertidas por los medios desde el Ejecutivo constituyen "Esto es el no hay plata, versión santafesina", interpretó el gremialista para recordar que la paritaria 2023 tuvo cumplimiento del gobierno de Omar Perotti sino que el último pago correspondió al gobierno de Pullaro. En total 6 pagos concretados ya en base a este convenio, que se terminó de definir en agosto pasado.

"No nos pueden decir no hay plata entonces no pagamos. Se podría escuchar formas y mecanismos de pago, pero jamás desconocer la deuda. Es algo muy grave que además habilita a los trabajadores y trabajadoras a hacer retención de crédito laboral. De modo que el problema no lo vamos a tener con el inicio de clases previsto para el próximo 26 febrero sino que el inconveniente lo vamos a tener ahora con la mesa de exámenes de febrero. Si el gobierno no paga, todo el mundo tiene derecho a decir que no va a trabajar y hacer retención de tareas".

Según estimaciones de Sadop a cada profesor se le debe unos 150 mil pesos del tramo final de la paritaria 2023. "Es muchísimo en un contexto donde los afiliados cuenta los billetes para ir al supermercado, o pagar el alquiler. Este es un conflicto laboral de ahora, y comenzarán las acciones gremiales y legales correspondientes porque existe un incumplimiento. En 20 años de discusiones paritarias, de 5 gobiernos jamás escuchamos algo así. Un conflicto de fines de febrero, con una paritaria muy prematura convocada un 4 de enero, nos dicen ahora no hay plata y adelantan la conflictividad casi un mes. No hay chance de discutir nada con este planteo", destacó.

Sadop una vez que se retiró de la mesa la semana pasada, difundió por sus redes sociales los videos de Pullaro candidato a gobernador cuando indicaba que iba a sostener la cláusula gatillo. "Si creen que porque están avalados por un millón de votos, de los cuales hay muchos docentes, y mal usan un cheque en blanco lo que van a lograr es traicionar la confianza", remarcó el dirigente al indicar que estarían dispuestos a avalar gestiones para obtener recursos como el proyecto de impuesto a la riqueza impulsado por Pullaro y otras instancias de mayor recaudación en la provincia.

A su vez, se cuestionó al mandatario provincial defender solo el aumento de retenciones que se pretende aplicar desde la presidencia de Javier Milei y no así "el congelamiento de salarios para enfriar la economía y bajar la inflación pero con la destrucción de pymes y el empleo".

Amsafé

En tanto, los maestros de escuelas públicas agrupados en la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) se informaron una serie de medidas adoptadas en una reunión de la comisión directiva ampliada que tuvo lugar el viernes pasado. Allí participaron los 19 delegados y delegadas seccionales de toda la provincia.

Allí se definió exigir al gobierno provincial el estricto cumplimiento de la paritaria 2023, como así también ratificar que cualquier discusión salarial sobre el 2024 se debe realizar en tanto y en cuanto se cumpla la paritaria 2023. El gremio docente se declaró en estado de alerta, movilización y de asamblea permanente.

A su vez, que los cuerpos legales preparen escritos tanto administrativos para exigir en el Ministerio de Trabajo y en la Justicia el estricto cumplimiento del acta paritario. Y por último impulsar acciones como abrazos simbólicos a las escuelas, con conferencias de prensa, concentraciones, entre otros.

Esta nota fue publicada en Diario La Capital y fue firmada por el periodista Lucas Ameriso.