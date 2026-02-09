Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Lunes en Santa Fe con el sol como protagonista, en un inicio de semana radiante

Con un cielo despejado y una temperatura que llegará a 31°C, la ciudad de Santa Fe disfruta de un lunes veraniego antes de que la inestabilidad asome sobre el cierre del día

9 de febrero 2026 · 08:25hs
Santa Fe con un lunes a todo sol

La semana comienza con un escenario meteorológico cambiante para Santa Fe. Tras una mañana que inició con el cielo mayormente soleado y una temperatura de 23°C (con una sensación térmica de 25°C), el pronóstico para este lunes 9 de febrero indica que el buen tiempo será breve.

Se espera que la temperatura ascienda hasta los 31°C, en un ambiente con humedad moderada del 49% y vientos del sudeste a 10 mph, factores que darán paso a condiciones de inestabilidad y posibles lluvias en las próximas horas.

Santa Fe se encendió este lunes 9 de febrero con una mañana espectacular que invita a disfrutar del aire libre. Con el termómetro marcando 23 °C desde temprano y un sol que brilla sin filtros, la ciudad vive un comienzo de semana con condiciones inmejorables. El pronóstico anticipa una tarde cálida con una máxima de 31 °C y una brisa suave del sudeste que ayuda a moderar la humedad, configurando un escenario perfecto para quienes transitan la capital provincial en este cierre de la temporada alta.

Cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos. Condiciones algo inestables, con tendencia gradual a desmejorar. Alguna posibilidad de lluvias débiles durante la tarde. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas y descenso de las máximas.

Cómo seguirá el día

Las condiciones son algo inestables. Se observa que la pérdida de potencia del sistema estable posfrontal, genera que las condiciones se inestabilicen gradualmente a lo largo de la semana y con ello, se observa una tendencia en ascenso de los registros térmicos y la posibilidad de lluvias de diversas intensidades entre las jornadas de los días miércoles y jueves, con el ingreso de un nuevo sistema relativamente frío, no descartándose algunas lluvias débiles y dispersas hacia la tarde/noche de hoy o primeras horas de mañana, aunque las mismas se mantienen con bajas posibilidades. Por lo que se espera para lo que resta de la jornada en el área de influencia:

Cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos, sobre todo hacia la tarde/noche o la noche. Condiciones algo inestables, con tendencia gradual a desmejorar. Baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia la tarde/noche o la noche. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas y suave descenso de las máximas. Vientos leves a moderados predominando del sector nornoreste, cambiando luego a leves del sur, con oscilaciones entre el oeste y el estesurdeste.

