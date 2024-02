Paro de transporte: UTA Santa Fe confirmó que si depositan el sueldo levantarán la medida de fuerza

El secretario general de la Seccional Santa Fe de UTA remarcó que hasta que no se pague la totalidad de los haberes "no hay nada que discutir"

En detalle, el referente indicó en diálogo con Sol Play que durante el paro de esta jornada todas las empresas de colectivos que pertenecen a la Seccional Santa Fe no van a funcionar . Como ejemplo, detalló que la empresa que hace viajes de Rosario a la ciudad de Santa Fe sí estaría dando servicios, por pertenecer a otra seccional que decidió no adherir a la medida de fuerza.

“El punto pasa porque acá no hay nada que analizar, ni una propuesta concreta de cuándo estaría el saldo”, destacó Gariboldi, en referencia al resto del sueldo que no fue liquidado.

El secretario general señaló que se trata de una situación que no tomó por sorpresa a las autoridades: “El sector hace 15 días estaba manifestando que esto iba a suceder. Nos pusimos en estado de alerta, hablamos con todos los funcionarios, intentamos llegar al cuarto día hábil –el día acordado para cobrar– y pasó lo que todos dijimos que iba a pasar, no estuvo la plata para el 100% del salario y eso fue lo que motivó la medida. Como no tenemos una definición de cuándo va a estar el resto (del salario) no tenemos nada que discutir ni analizar”.

Si bien remarcó que no hay nada que discutir hasta tanto no se pague el resto de haberes, no descartó que esta mañana o durante la tarde la situación cambie: “Puede suceder algo que nos motive a hablar. Ahora lo que solicitamos es el resto del sueldo”.

Ante la pregunta sobre si la posición del gremio cambiará si se deposita el resto del sueldo, fue claro: “Sí, si los compañeros cobran lo adeudado, que sería entre el 50-60% depende las empresas en la que trabajan, seguramente vamos a estar comunicándolo”. En cambio, si esto no sucede, aseguró que las medidas de fuerza continuarán.

