Pero la particularidad del caso es que el escrutinio provisorio de la votación arrojó que ambos candidatos sumaron 69 votos. Pero este empate, se podría definir en el escrutinio definitivo. Es que en el pueblo vive un jubilado italiano que votó en la mesa de extranjeros y esa urna se abre recién en el conteo final.

Casalegno Paso empate .jpg

Roberto es el hombre en cuestión y habló con Radiópolis (Radio 2) para contar la incomodidad que le genera esta situación. “Este sistema que se utilizó para las elecciones está vulnerando mi privacidad. El único voto cantado es el mío. Me gustaría pedir que no sea válido”, señaló.

Con 80 años, Roberto nació en Udine pero vivió buena parte de su vida en Rosario. Hace diez años que por trabajo se tuvo que mudar a Casalegno y allí sigue viviendo ya jubilado.

Pese a saber que su voto es casi simbólico ya que en las primarias no se define nada, el jubilado insiste en que no es justo que todos sepan a quién eligió. “Póngase en mi situación, estoy en un pueblito donde nos conocemos todos. A lo mejor hay 69 personas que quizás me quieran y 69 que tal vez me odien”, remarcó.

“Yo quisiera que se anule mi voto, porque esta situación me supera. Me siento un poco incómodo, porque el voto es una cosa privada de una persona”, agregó el vecino de Casalegno.

Si bien no quiso decir por quién votó, remarcó que no está “totalmente disconforme” con la gestión de Giménez. “Creo que hizo una buena gestión. Pero con «Percha» tengo un poco más de amistad ya que a veces nos juntamos a comer asado”, concluyó.

