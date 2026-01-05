Uno Santa Fe | Santa Fe | baleado

Permanece en terapia intensiva el joven baleado en Loyola Sur tras el ataque armado

Jaime Álvarez, de 20 años, permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Cullen tras recibir tres disparos en el pecho durante el violento hecho ocurrido el 31 de diciembre

5 de enero 2026 · 13:03hs
El homicidio ocurrió en las primeras horas del último día del año.

Jaime Álvarez, el joven de 20 años que fue baleado el 31 de diciembre en barrio Loyola Sur, continúa internado en estado crítico en el Hospital Cullen, donde permanece en unidad de terapia intensiva, con asistencia mecánica respiratoria y pronóstico reservado, según el último parte médico oficial.

El director del Hospital Cullen, Bruno Moroni, informó que en las últimas horas el paciente debió ser reintervenido quirúrgicamente debido a la complejidad de las lesiones sufridas. “El paciente continúa en unidad de terapia intensiva. En el día de ayer se realizó una reintervención donde se hicieron reparos de distintas situaciones. Se mantiene un abdomen abierto y contenido para poder realizar nuevas intervenciones de manera programada”, explicó.

Desde el centro de salud detallaron que Jaime Álvarez recibió tres disparos de arma de fuego en el pecho, que le provocaron lesiones graves en el diafragma, estómago, duodeno, vesícula e hígado. En ese contexto, Moroni remarcó que la evolución debe evaluarse “día a día”, ya que “en este tipo de casos el tiempo es crucial y los parámetros clínicos van marcando los pasos a seguir”.

El profesional aclaró además que el hecho de que hayan transcurrido varios días desde el ataque no puede considerarse aún un signo positivo. “El pronóstico sigue siendo reservado. Ayer se realizó una cirugía de alta complejidad, una hepático-yeyuno anastomosis, y ahora hay que controlar cómo evoluciona”, indicó.

Un ataque con saldo trágico en Loyola Sur

El ataque armado ocurrido en Loyola Sur tuvo consecuencias devastadoras para una misma familia. En el mismo episodio en el que resultó gravemente herido Jaime Álvarez, murieron dos personas.

Una de las víctimas fatales fue Juliana Ojeda, de 17 años, pareja del joven internado, quien además cursaba un embarazo de dos meses. La adolescente falleció tras ser alcanzada por los disparos.

La segunda víctima fue Isaías Álvarez, de 20 años, hermano de Jaime, quien recibió impactos de bala mientras se encontraba en la vereda del domicilio al momento del ataque.

Además, un tercer hermano, Alexis Álvarez, sufrió una herida de bala en uno de sus pies. Fue asistido en el hospital Iturraspe, recibió el alta médica y se encuentra fuera de peligro.

La causa es investigada por la Justicia, y no se descarta que el ataque esté vinculado a una venganza por un homicidio ocurrido horas antes en el barrio.

• LEER MÁS: Venganza, balacera y triple homicidio en barrio Loyola Sur: la sangrienta trama que dejó tres muertos y dos heridos

