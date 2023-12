"Nuestros reclamos al menos permitieron instalarlo y que hoy en la agenda nacional esté muy claro", subrayó

"¿Por qué cree que Alberto Fernández no lo hizo?", le consultó un periodista a Perotti; quien respondió: "Será una pregunta para hacerle en algún momento. Se lo hemos pedido en reiteradas oportunidades. A él, el ministro. Por ahí desde Buenos Aires no se alcanza a dimensionar la magnitud de lo que se enfrenta la provincia. No hay municipio, no hay provincia por sí sola que pueda enfrentar a la magnitud de este delito".

"Creo que eso fue lo que comprendieron los tres candidatos con más posibilidades; Patricia Bullrich, Milei, Massa. Los tres plantearon con contundencia la necesidad de mayor presencia de fuerzas federales, de coordinación en la provincia. Esperemos que esas expresiones se concreten. Es lo que hubiésemos deseado y ojalá se lo pueda tener por el bien de Santa Fe y Rosario".

Respecto al gobierno que deja, destacó: "El convencimiento y la tranquilidad de haber hecho los mayores esfuerzos para entregar una provincia mucho mejor que la que recibimos y el deseo de éxito para el gobernador, su equipo; para que pueda llevar adelante una tarea que deje a la provincia mejor todavía.

"Tratamos de que la transición interrumpa proceso, sino que los enriquezca. Que se deje el mayor nivel de actividad en conocimiento de quienes ingresan. Queda en cada uno de los ministerios lo hecho, lo que está por hacerse. Lo que se tiene. Y en el caso puntual de obras públicas, licitaciones en marcha para analizar el nuevo gobierno. Y fundamentalmente muchos proyectos listos para licitar", enfatizó.

En materia económica, afirmó: "Se deja una provincia con los recursos para la totalidad de sueldos y aguinaldo. Y con número más que aceptables, con un déficit coyuntural, mínimo, por el impacto de la sequía. Sino, no se hubiese dado esa instancia"

Consultado sobre el gobierno de Javier Milei que se viene, apuntó:"Me gustan los hechos. Vamos a ver cuáles son las medidas, acciones; creo que sus dichos han sido consecuente con lo que ha venido diciendo en campaña. Lo que cuenta es, a partir de mañana, serán los proyectos, los decretos. Allí creo que empezaremos a tener en claro cuál es la magnitud de lo que se ha anunciado".