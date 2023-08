Perotti: "El presidente está muy alejado de la realidad de algunas provincias"

Tras anunciar que la provincia no abonará la suma fija, Perotti apuntó contra Nación y sostuvo que en los últimos períodos "no tuvo un correlato con lo que aporta Santa Fe"

La suma fija anunciada por Massa sacudió tanto a los privados como a los públicos. Omar Perotti ya dijo que no la pagará y ahora, arremetió nuevamente contra las medidas económicas de Nación. Aseguró que el presidente Alberto Fernández "no chequea la información que le pasan". Además, sostuvo que la Billetera Santa Fe es una "política superadora" al bono.

"Cada provincia define y tiene su política salarial. Santa Fe se anticipó a esta situación, en marzo de este año fijamos un acuerdo con todos los gremios que establecía una cláusula gatillo, que si la inflación superaba el aumento que estaba previsto, automáticamente procedía, no teníamos que volver a juntarnos para decir «nos quedamos atrasados, cómo discutimos esto». La misma herramienta se utilizó y ratificó para el segundo semestre, por lo cual los ajustes son automáticos, no hay retraso, no se pierde contra la inflación y a fin de año, si la inflación fue de 100% el trabajador recibirá 100% de aumento. Está plenamente garantizado, cada acuerdo de paritaria lo cumplimos, salvo en el inicio, cuando no tuvimos los recursos para pagar en tiempo y forma", remarcó el gobernador.