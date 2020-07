Perotti habló sobre los salarios, la vuelta de los jardines y el transporte

Durante un acto oficial, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, brindó declaraciones en relación a la situación económica que atraviesa el gobierno. Sobre las medida de fuerza que llevan adelante los docentes provinciales y los reclamos de los trabajadores estatales sobre el cronograma de pago de los haberes expresó: "El cronograma se ha anunciado, va a tener su cumplimiento. Nos encantaría poder pagar todo junto, como seguramente a muchos de los trabajadores del sector privado les gustaría tener trabajo, no haberlo perdido, poder cobrarlo entero. Lo que estamos planteando en todo caso aquí, seguramente si hay una instancia de un cronograma un poquito más largo, tiene que ver con los feriados y el esfuerzo que se hace".

"Me parece que tenemos que reflexionar todos en esto. Qué posibilidades reales tiene la sociedad hoy, que reclama prioritariamente a todos aquellos actores que nunca le pidieron nada al Estado y que hoy lo están necesitando. Son sectores medios, profesionales que tienen una actividad que no pudo retomarse, como por ejemplo los jardines. Hasta que no se retome la instancia educativa no vamos a poder tener jardines maternales privados. Algunos peloteros o salones de eventos masivos, estas son actividades que entendemos que hay que ayudar. Y muchos trabajos se han perdido y va a costar recuperarlos. Tenemos que saber que los recursos del Estado para los sueldos de los empleados públicos, para los docentes, para las ayudas a quienes no tienen nada, para pagar la jubilaciones, para ayudar con el IFE provincial a aquellos que no tuvieron el nacional, es la misma caja", dijo.

peloteros salones de eventos jardines maternales Los jardines maternales reclaman volver a funcionar. UNO Santa Fe / Autor: José Busiemi

En esta misma línea, dijo sobre la caja provincial: "No es que se guarda en un lugar una parte y en otro lugar otra, es la misma (caja) que está muy flaca. Porque sin actividad económica se recauda mucho menos, y la coparticipación es menor. Estos quince días por ejemplo del Amba, que es el que provee la mayor cantidad de IVA, el impuesto coparticipable va a disminuir fuerte por lo que vamos a tener menos recursos. Es atendible que alguien reclame desde lo que perdió. Nos cabe a nosotros la responsabilidad de mirar el conjunto, de tratar de tener una respuesta lo más solidaria y equitativa posible".

Transporte

En relación a las medidas anunciadas ayer de los paros de colectivos, Perotti expresó: "Transporte es una de las actividades complicadas, que va a seguir golpeada. La de larga distancia no existe, el interurbano medianamente abajo y el transporte urbano no va a tener el nivel de corte de boletos que tuvo porque es una actividad esencial, pero que a la vez se recomienda no utilizar porque está la posibilidad clara de contagios. es el lugar donde se cierra, donde es más difícil guardar distancia".

colectivos protesta 2.jpg UNO Santa Fe

"Es algo que se ha planteado nacionalmente porque requiere de una mirada distinta. El gobierno nacional triplicó los aportes. Entre nación y provincia se cubre más del 50 por ciento. Ahora, en la recaudación es donde tenemos una caída importante. Es una de las actividades que hay que repensar y fundamentalmente con ayuda porque no puede desaparecer el transporte. En muchos lugares hay empresas que están complicadas y no sabemos cuál va a ser la vuelta".

Las actividades y las fases

Sobre las actividades que se fueron habilitando y los cambios de fases en algunas localidades, apuntó: "Todas las actividades que no tienen ninguna contraindicación en el tema sanitario están funcionando. La posibilidad de mantenerlo tiene un condimento de la contribución individual en esta responsabilidad colectiva de los cuidados, los protocolos son para cumplirlos. Hemos vuelto atrás con los encuentros afectivos, y tiene que ser un llamado de atención, cuando nos relajamos más en los cuidados. Si uno mira el mapa de contagios, es claramente en la familia y con los amigos y no en el lugar de trabajo".

"Tenemos una definición clara de actividades para seguir acompañando en un escenaria con pandemia. Y por eso el resguardo para que puedan continuar. Desde las esenciales, el cuidado del protocolo de las alimenticias que arrancaron para continuar con su nivel de actividad, más las que se fueron equiparando después. General Motor comenzó a producir hoy nuevamente. Tenemos un nivel de actividad importante, en un trabajo coordinado con municipios y comités departamentales, el mejor cuidado de la salud significa que la actividad de los comercios vuelve a tener algo de ritmo", sostuvo.

Y concluyó: "Santa Fe tiene dimensiones de país, es más que Uruguay, más que Paraguay. Claramente tiene una dimensión de país y eso es lo que tenemos que gobernar. El resguardo se debe tener en el ingreso a la provincia por los puertos, es una dinámica que no hemos querido parar. El nivel agrícola tampoco paró".