El gobernador Omar Perotti afirmó que “Santa Fe no volverá a las clases hasta que no estén totalmente garantizada las condiciones de salud para los alumnos y los docentes”. En ese sentido, el mandatario señaló que las primeras escuelas que recibirán alumnos serían las rurales de las zonas donde no hay casos de coronavirus y carecen de conectividad.



El titular del Poder Ejecutivo Provincial habló esta mañana luego de conocerse el pronunciamiento de los gremios docentes, quienes pusieron en duda el retorno de las clases en agosto.

Amsafé, de los docentes de escuelas públicas, y Sadop, de los establecimientos de gestión privada, sostienen que no están dadas las condiciones para la actividad presencial y reclaman la convocatoria a paritarias para discutir salarios.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Perotti remarcó: “Santa Fe no volverá a clases hasta que no estén plena y totalmente garantizadas las condiciones de salud para los alumnos y los docentes. Volveremos cuando podamos resguardar la salud y la tranquilidad de las familias de enviar los chicos a la escuela. Eso es lo primero”.

Y en ese sentido agregó: “Que tengamos que quedarnos de brazos cruzados hasta que eso ocurra y aparezca una vacuna, es otra cosa. Hay que revisar y poner a punto cada establecimiento educativo. Eso es lo que se hará primero para reacomodar la vuelta a clases. Necesitamos tener una escuela en condiciones, con un equipamiento diferente en cada uno de los establecimientos, un espacio distinto para los alumnos”.

Perotti anticipó que hoy tendrá una reunión por videoconferencia con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, para plantear la posibilidad de volver a las clases presenciales en las escuelas rurales. “Sobre todo en aquellos parajes o pequeños pueblos más alejados de los centros urbanos, donde no hubo casos de coronavirus y donde no hay conectividad de internet. Hay que buscar una manera para que las escuelas rurales puedan volver”.

“Tenemos escuelas rurales donde el director vive en el mismo establecimiento. No son muchas, pero las tenemos. Hay pueblos donde viven los docentes y no hay desplazamientos. En estas instituciones están dadas las condiciones de poder retomar las clases. De paso nos servirá como testeo. El resto, cuando se pueda garantizar plenamente la salud de niños y los docentes”.