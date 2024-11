Poletti encabezó un encuentro con los concejales para dar detalles sobre el Presupuesto 2025: las prioridades

“Es un presupuesto austero y equilibrado , como es lo que tenemos que hacer en los tiempos de hoy. Se trata de cuidar cada peso, no se va a gastar un peso más de lo que ingrese, eso está contemplado, y vamos a hacer especial hincapié en las necesidades de los vecinos, lo que nos piden día a día en el recorrido territorial que son fundamentalmente iluminación, seguridad, basura y bache”, dijo en primer lugar el intendente Juan Pablo Poletti.

En todo momento hizo énfasis en tres pilares que son los que marcha su gestión de gobierno: limpieza, seguridad e iluminación, y mejores calles; y en este sentido, aseguró que una va de la mano de las otras. “Creemos que la seguridad va de la mano con tener una ciudad ordenada e iluminada. Por eso es clave arreglar los baches para que pueda entrar un patrullero o mejorar las calles de tierra o de ripio. Todo está contemplado y sostenemos que la seguridad es un combo de factores, entre los cuales están la iluminación, las calles, y, por supuesto, también la potenciación del centro de monitoreo, el anillo digital, el futuro programa Ojo en Alerta, entre otros que va a implementarse”, detalló el mandatario local.

En este sentido, también aseguró que “lo primordial es darle la solución a los que más demandan los vecinos”. Además se refirió a la importancia de trabajar en equipo y detalló el trabajo que se lleva a cabo con el gobierno provincial en obras claves que están en marcha y que comenzarán en el 2025 como el puente Santa Fe-Santo Tomé y las que se enmarcan en el Acuerdo Capital. “La gestión no es solamente pedir plata y que venga, sino gestionar expedientes, dialogar, generar consensos con el legislativo, con los concejales, en definitiva no es sólo esperar que venga plata de nación o de provincia, sino gestionar para administrar bien y que los recursos alcancen”, finalizó el intendente.

Inflación

Por su parte, el secretario de Hacienda y Finanzas, José Serruya aseguró que “este presupuesto 2025 está hecho siempre con los lineamientos tanto de nación como de provincia, para eso se tomó una inflación del 18,3%, que es lo que estableció el Ejecutivo Nacional y en cuanto a la actividad económica, se espera para el año que viene un incremento del 5%, todo en línea con los presupuestos tanto nacional como provincial”.

“Para el año que viene, en cuanto a la Tasa General de Inmueble (TGI) no prevemos cambios en los índices, si lo que se hace es la actualización habitual por inflación tanto del valor del terreno como el de la edificación y se ajusta trimestralmente. Lo que si vamos a hacer es bajar varias tasas, con una política que ya la tomamos el año pasado cuando bajamos 14 y para el 2025 bajaremos 10 más, como para simplificar todos los trámites y que no tengan costo para el ciudadano, todos aquellos que realmente no representan algo significativo”, anticipó el funcionario municipal.

Por último, se refirió a los ingresos previstos y en este sentido, dijo: “Tuvimos una caída muy fuerte de la inflación y por otro lado una caída en la actividad económica, las dos variables inciden mucho en los ingresos que tenemos. Esperábamos mejores ingresos para el 2024 porque tuvimos que ser lo más austero posible, tratando de no gastar más de lo que realmente venía ingresando y no tener expectativas altas sino de ser realistas porque eso te hace desequilibrar el presupuesto y que después no se pueda cumplir”.

Principales ejes

Con características de austeridad, eficiencia y crecimiento, Poletti expuso un presupuesto con tres ejes principales de gestión para 2025 que atienden a los requerimientos de los vecinos: lograr una ciudad limpia, con seguridad e iluminación, y calles en mejores condiciones.

-Ciudad limpia: es uno de los puntos que requieren una importante inversión de $41 mil millones, con el fin de conseguir un sistema de recolección de residuos eficiente que va de la mano con el control a las empresas prestadoras del servicio y la eliminación de los microbasurales. Los espacios verdes también son prioridad, donde a lo largo del 2024 se ha logrado mejores condiciones en parques, plazas y playas de la ciudad.

-Ciudad iluminada y segura: se invertirán $29 mil millones en el nuevo sistema concesionado para reponer y mantener la red de alumbrado público logrando aportar seguridad a la comunidad santafesina. Dentro de este eje también se contempla seguir consolidando la Central de Monitoreo de Barranquitas junto a Provincia para continuar trabajando mancomunadamente y avanzar hacía el sistema de anillo digital.

-Mejora de calles: se destinarán $5 mil millones para continuar mejorando las condiciones de las calles, avenidas e ingreso a los barrios de la capital provincial. Mantener y conservar la infraestructura vial de la ciudad es vital para el día a día del vecino, por lo que se prevén obras de bacheo de hormigón, asfalto y mejoramiento de calles de tierra, arena y ripio.

Más inversión en obras y equipamientos

El intendente presentó un plan de inversión en obras por un total de $18 mil millones, correspondiente al 8% del presupuesto, donde se contempla el mejoramiento de las calles, mantenimiento de la red de drenaje, puesta en valor de plazas y paseos, obras de iluminación y la continuidad de las intervenciones integrales en los barrios críticos de Santa Fe. A esto se le suman las cinco obras contempladas en el Acuerdo Capital, compromiso que Juan Pablo Poletti asumió junto al gobernador Maximiliano Pullaro.

Dentro de los planes contemplados para el 2025, el Municipio proyecta el nuevo sistema del SEOM, el desarrollo del Polo Educativo Ambiental al igual que el Distrito Belgrano, potenciar a Santa Fe como ciudad de grandes eventos culturales y deportivos, el fortalecimiento de la educación de los jardines municipales y escuelas, avanzar en programas de políticas sociales para lograr una mejor hábitat, entre otros.

Con el fin de seguir recuperando las condiciones del parque automotor municipal, también se busca invertir $3 mil millones en maquinaria que permita continuar con los trabajos de mantenimiento de distintos espacios públicos necesarios en la ciudad.