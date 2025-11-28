Poletti se reunió con vecinales del oeste de la ciudad: la lista de tópicos que se trataron en el encuentro

Se discutieron problemas comunes de la zona oeste, como el estado de las calles, la recolección de residuos, las condiciones de las cunetas y la seguridad vial en áreas escolares.

En una nueva reunión con representantes vecinales del Distrito Oeste, el intendente Juan Pablo Poletti —acompañado por parte de su gabinete— participó de un encuentro realizado en la Estación Villa Hipódromo. Se trató de la quinta instancia de una serie de ocho previstas para cubrir todos los distritos de la ciudad.

El encuentro se desarrolló como parte del esquema de reuniones territoriales que la gestión municipal viene realizando desde que Poletti anunció el compromiso de recorrer cada distrito para dialogar con referentes barriales, relevar el estado de situación de cada zona y planificar posibles respuestas a los reclamos.

Problemas tratados

Durante la jornada se conformaron mesas de diálogo en las que se discutieron problemáticas comunes al sector oeste, como el estado de las calles, la recolección de residuos, las condiciones de las cunetas y la seguridad vial en áreas escolares.

vecinales poletti

Poletti mencionó que estos temas requieren abordajes constantes y afirmó: “Es el compromiso que asumimos y que estamos cumpliendo: reunirnos en todos los distritos. Hoy hablamos del estado de las calles, de la basura y de los problemas hídricos. Son temas complejos, pero que nunca se van a solucionar si no se abordan. Hay que escuchar al vecino, y también que el vecino escuche qué estamos haciendo, qué pudimos solucionar y qué nos falta”.

El intendente también señaló que durante la reunión se trabajó en la definición de prioridades: “Acordamos un plan para dar fechas estimativas sobre la llegada del estabilizado pétreo. También dialogamos sobre cómo mejorar la calle Gorostiaga, que está muy deteriorada, para incluirla en el plan de bacheo de hormigón del año próximo. Son cuestiones que surgen cuando se escucha al vecino, porque ellos ven sus barrios a diario”.

Desde el Municipio indicaron que estos encuentros continuarán de manera periódica para hacer seguimiento de los avances y ajustar intervenciones según las necesidades planteadas por cada comunidad.

Vecinales participantes

En el espacio de intercambio, referentes barriales destacaron la posibilidad de dialogar directamente con autoridades. Oscar Vallejos, presidente de la Asociación Vecinal de barrio Schneider, expresó: “Es un gusto estar cara a cara con el intendente, no es habitual, y en esta gestión se está dando. Nos sentimos cómodos porque sentimos que las autoridades nos están escuchando; vemos que los secretarios toman nota de los reclamos y que no quedan en el aire”. Vallejos mencionó que se plantearon temas vinculados a microbasurales y bacheo, y también valoró algunos avances: “Resaltamos lo que se está haciendo bien y que se nota, como la iluminación, la poda y el desmalezamiento. Fue una charla linda y con perspectivas para mejorar en cada barrio”.

Participaron representantes de las vecinales Pro Adelanto Barranquitas; Pro Mejoras Barranquitas; Unión, Progreso y Libertad Barranquitas; Los Hornos; Schneider; Ciudadela Norte y Villa del Parque.