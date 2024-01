Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dignidad y Vida Sana (@asoc.civildignidadyvidasana)

Maricel, representante de los trabajadores dialogó con UNO y detalló: "En los últimos días sufrimos de manera constante el robo de los cables que hacen funcionar tanto a las cintas transportadoras como a la compactadora, por lo cual nos dejaron sin los elementos esenciales para poder trabajar. Las denuncias fueron realizadas pero es como si nada, todo sigue igual, sin novedades y nos preocupa".

"La gente debe trabajar de manera manual y es casi imposible además de tener que hacerlo dentro del galpón con las temperaturas de hoy. Estamos cansados y lo peor es que no podemos hacer nada. Además todos los reclamos son burocráticos. Nos comunicamos con el municipio para solicitar las compras de los elementos pero se debe esperar, evaluarlo y nosotros no podemos esperar. Si no trabajamos y no producimos no cobramos", afirmó.

