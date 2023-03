Fantino en 2019 y en 2022 fue elegido por muchos jóvenes para ser el coordinador de la región cuyo de la Federación Agraria, lo cual le permitió visibilizar muchos problemas que atañan a este grupo etario ubicados en las zonas rurales y que impiden el desarrollo en el campo. "Entre ellos está claramente la carencia de políticas públicas para permitir que los jóvenes se nos queden en el campo. Porque ya no es como antes que iban a un centro urbano a estudiar y volvían a prestar servicios al pueblo. Hoy lamentablemente los tenemos que despedir en cualquier terminal o aeropuerto porque se van a buscar un futuro y un desarrollo que probablemente no hay en la zona rural. Entonces, es una situación en el orden nacional realmente preocupante por la falta de producción agropecuaria, además de desnutrir estas áreas y volverlas lugares raquíticos, logrando una gran explosión demográfica en los centros urbanos, donde muchas veces los jóvenes dejan de lado su crianza, el paisaje de sus sueños, el lugar de sus amores. Van a centros urbanos en búsqueda de trabajos que en muchas oportunidades no los encuentran por la situación económica de la Argentina", manifestó.