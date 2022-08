Por segunda vez le rompieron la ventanilla de un piedrazo en la Circunvalación Oeste

"Es la segunda vez que paso por esta situación y lo lamentable es tener que conformarme con decir que solo fue un susto y no pasó más que eso. Por eso hago este reclamo público y no solo porque me pasa a mí, sino porque son muchos lo que han sido víctimas a este tipo de ataques, son algo constante, no solo en la Circunvalación, sino también sobre la autopista Rosario - Santa Fe a la altura de los semáforos de Perón e Iturraspe. Se necesita más seguridad, más iluminación, por ejemplo en Circunvalación, donde recibí el piedrazo por la noche es la oscuridad total y realmente te da miedo".