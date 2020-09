Presentaron el primer mapa interactivo lumínico de la ciudad de Santa Fe

Ritvo presentó el primer mapa interactivo lumínico de la ciudad de Santa Fe, que consiste en poner en evidencia la faltante de luminarias en todo el territorio de la capital santafesina. Hasta tuvieron que contratar un dron para mostrar la oscuridad de los barrios.

"Observamos cuadras enteras sin luz, por ejemplo, desde calle Pedro de Vega hasta Llerena nos encontramos con calles con oscuridad absoluta y la única iluminación vigente son los reflectores de los vecinos que tuvieron que poner dinero de su bolsillo para alumbrar la vereda. Los reflectores en las casas de los vecinos se hizo de moda ya que se acostumbraron a que no le resuelvan los problemas", concluyó Ritvo.

"En calle San Juan y Huergo, en San José y Pasaje Botto, en J. P.López y Paraguay, en Zavalla y Castelli, como para nombrar algunos lugares que recorrimos con mi equipo, los vecinos nos comentaban la ola de asaltos en sus barrios y que tienen miedo de caminar en la oscuridad. Con esto, no quiero culpar a la falta de luces en los hechos de inseguridad, sino que forma parte de la cadena de consecuencias que hacen al delincuente delinquir más fácil. La Santa Fe del futuro tiene que ser protagonista, porque no solamente hay exclusión social cuando se habla de hambre, sino también cuando escasean servicios. La verdadera grieta de los santafesinos está entre los que tienen todos los servicios y los que no. No puede ser que en la capital santafesina solamente se tenga luces en los bulevares y en los barrios populares apenas una luminaria por cuadra o ninguna; entiendo que estamos en una pandemia, pero no puede ser una excusa para no gobernar. Tenemos datos concretos de los faltantes porque recorrimos cuadra por cuadra y lo ponemos a disposición de todos los sectores políticos para que entre todos hagamos una ciudad moderna y más iluminada porque creo que el diálogo y el consenso nos van a llevar a lograr esa Santa Fe equitativa que tanto deseamos los santafesinos", cerró.