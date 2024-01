Prevención: la importancia de la vacuna contra el sarampión

En tanto, desde la cartera sanitaria santafesina destacaron “la importancia de la consulta temprana ante la aparición de fiebre y erupciones o brotes en la piel de pequeñas manchas rojas (exantema); mientras se activa en los equipos de salud un sistema de vigilancia sensible para detectar oportunamente los casos sospechosos”.

En ese marco, además, se precisó que el niño afectado no cuenta con antecedente de vacunación con triple viral; no viajó fuera de la provincia; y en la investigación inicial no surge contacto con casos sospechosos antes de la aparición de los síntomas. No obstante, también se indicó que el paciente presenta una evolución clínica favorable.

Qué es y cómo prevenirlo

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que se transmite por contacto persona a persona, a través de secreciones y del aire. Comienza con fiebre, causa tos, secreción nasal y ojos rojos. Luego aparece una erupción o brote en la piel que comienza en la cabeza y se extiende al resto del cuerpo. Puede causar complicaciones graves como neumonía y encefalitis.

No hay un tratamiento específico, pero sí se puede prevenir con vacunas que son seguras y eficaces. En este sentido, se recuerda la importancia de contar con los esquemas de vacunación al día; concurrir a la consulta temprana ante la presencia de los síntomas; y buscar asesoramiento ante la realización de viajes al exterior, para verificar las vacunas necesarias de acuerdo con el destino.

Calendario Nacional de Vacunación

El esquema de vacunación completo de acuerdo con el calendario nacional es el siguiente:

* De 12 meses a cuatro años: deben acreditar una dosis de vacuna triple viral

* Mayores de cinco años, adolescentes y personas adultas nacidas después de 1965: deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión, aplicada después del año de vida (doble o triple viral).

* Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes y no necesitan vacunarse.

