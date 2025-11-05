La Confederación General del Trabajo realizó este miércoles su el congreso en el estadio Obras. Las nuevas autoridades deberán discutir la reforma laboral con el gobierno de Milei.

La Confederación General del Trabajo (CGT) votó este martes al nuevo triunvirato de la central que estará compuesto por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros).

Así lo definieron los dirigentes en el congreso que se llevó a cabo en el estadio Obras , donde también se eligió a Andrés Rodríguez, de UPCN, como secretario adjunto, y a Abel Furlán, de la UOM, como secretario gremial.

Por otra parte, el sitio Noticias Argentinas informó que el dirigente Luis Barrionuevo y el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, se retiraron antes del congreso de la CGT disconformes con la decisión de la mayoría de elegir un nuevo triunvirato.

cgt La CGT eligió la nueva conducción: quiénes son los integrantes del triunvirato

Barrionuevo y otros gremios opositores a la conducción pujaban por volver a un unicato, con un secretario general en lugar de una mesa colegiada.

El modo triunvirato fue resuelto por el Comité Central Confederal de la CGT a través de una votación a mano alzada.

Esa decisión se tomó luego de que un sector forzada una votación para definir si se volvía a una conducción con un único secretario general.

El nuevo triunvirato deberá sentarse en la mesa del gobierno gobierno nacional para discutir la reforma laboral, uno de los proyectos que Javier Milei apuntalará en 2026 y ya piensa en incluir en las sesiones extraordinarias del Congreso nacional.

Los integrantes del triunvirato

Jorge Sola es el jefe del Sindicato del Seguro desde 2016 y nació hace 59 años en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Es abogado, profesor de biología y cursó una maestría en Ciencias Políticas y Sociología en Flacso.

Cristian Jerónimo es el más joven del nuevo triunvirato, con 41 años. Es el secretario general del Sindicato del Vidrio desde 2018, cuando reemplazó a Roberto Merlino, que es hoy su adjunto y supo estar alineado a la CGT Azul y Blanca de Barrionuevo. Antes de estar en el Vidrio, Jerónimo fue empleado de Metrovías.

En tanto, Octavio Argüello tiene 63 años y es el hombre de confianza de Hugo Moyano en la CGT. Se incorporó el año pasado al triunvirato de mando en reemplazo de Pablo Moyano, que había renunciado por diferencias con el resto de la cúpula sobre la estrategia para negociar con el gobierno de Milei.