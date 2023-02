Productores del delta apuestan por una ganadería sustentable: "Se está degradando a los humedales de la zona"

•LEER MÁS: Wado de Pedro se reunirá con productores agropecuarios en Santa Fe y firmará convenios con Perotti

Estas consecuencias se deben al intento de llevar el modelo más pampeano de ganadería al delta, para lo cual es necesario transformar el humedal. Frente a este panorama, partieron con la premisa de que se puede hacer buena ganadería en el delta: "Es una región que tiene buena aptitud para este tipo de producción y puede ser compatible con el mantenimiento de la integridad ecológica de estos ecosistemas".

"En ese contexto, lo que se planteó fue trabajar con un grupo de 12 productores que tienen sus campos en distintas partes del delta y además tienen diferentes perfiles, pequeños, que hacen una ganadería más de subsistencia y otros que producen en grandes cantidades y tiene como objetivo la exportación al mercado europeo", explicó.

Los profesionales les dieron ciertas pautas que debieron considerar para poder hacer una ganadería ambiental y que al mismo tiempo sea sustentable desde lo económico y lo social. Incluso a algunos pequeños productores les dieron materiales para que puedan concretar mejores prácticas. "Lo que hicimos hasta ahora fue definir una serie de indicadores de estado y progreso que a medida que se vayan tomando a lo largo del tiempo van a permitirnos saber si se está mejorando o no. Estos indicadores están relacionados con los suelos, la vegetación, el agua, el uso de fármacos, el bienestar animal e incluso algunos que refieren a lo socioeconómico", reveló Quintana.

Sobre su mecanismo de trabajo, detalló: "Armamos un protocolo que les sugerimos a los productores que empiecen a aplicar y que tienen que ver con el manejo de carga, las rotaciones, los apoltronamientos en cuanto cómo conviene hacer potreros que incluyan distintas porciones de los ambientes del delta. En los lugares más frágiles planteamos clausura para poder mantener pequeños parches sin que sean demasiados afectados por el pisoteo y el pastoreo del ganado".

Este programa está pensado a diez años, de los cuales ya pasaron seis. El gran interrogante de los investigadores era saber qué iba a pasar cuando dejen su lugar, por lo que planearon un incentivo para estos productores y los que se pueden incorporar. Así surgió la idea de establecer un sello que tenga una especie de valor agregado a esa producción que es carne producida en establecimientos que cuidan el humedal. Al respecto, agregó: "Los que exportan están muy interesados porque pueden vender esta carne en el mercado europeo, donde claramente el consumidor está muy concientizado sobre estas cuestiones, lo ven como muy positivo. En otros casos, los que hacen una ganadería de cría y que por lo general no venden terneros para faenar sino para engorde, tal vez no les resulte demasiado importante pero siempre es un plus que se le agregaría a su producción".

A futuro también piensan en la posibilidad de que haya algún tipo de reconocimiento a los productores que hacen este tipo de esfuerzo por considerar los humedales, aunque para esto se necesitaría tratarlo con el gobierno. Y entre octubre y noviembre de este año iniciaría la última etapa que lleva tres años y donde se buscará escalar, empezar a incorporar a otros productores de la región que estén interesados.

