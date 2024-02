Pronostican un brusco cambio de temperatura en Santa Fe producto de la llegada de un frente frío con lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa tormentas en la ciudad de Santa Fe para este viernes, con probables lluvias a lo largo de toda la jornada. La temperatura máxima esperada es de 26° C, once grados menos que la máxima registrada este jueves, la cual superó los 37° C.

clima costanera nublado.jpg

Pronóstico para el fin de semana

Para este viernes, el Centro de Informaciones Meteorológicas de la UNL vaticina "cielo parcialmente nublado a nublado, con mejoramientos temporales, condiciones inestables con tendencia a mejorar lenta y gradualmente hacia la tarde/noche".

Hay posibilidad de lluvias débiles durante la jornada, no descartándose algunos eventos algo más intensos. Las temperaturas se presentarán con significativo descenso, pronosticándose 20°C de mínima y 26° C de máxima, con vientos leves a moderados predominando del sector sur/suroeste, incrementando su intensidad hasta regulares durante la jornada y luego rotando al sureste con leve disminución su intensidad.

Para el sábado se espera un cielo mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones relativamente estables a algo inestables. Habrá posibilidad de lluvias débiles durante la jornada y las temperaturas se mantendrán con poco cambio de las mínimas y suave descenso de las máximas, pronosticándose 20°C de mínima y 24°C de máxima. Habrá vientos leves a moderados predominando del sector sur/sureste, rotando al sur por momentos.