Provincia insistirá para que Nación termine la obra de la planta de Assa: "Es una vergüenza, está firmado y tienen que hacerse cargo"

Criticó la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos por Nación y advirtió que la provincia no permanecerá pasiva ante esta situación. La Unión Transitoria de Empresas (UTE) a cargo de la importante obra decidió suspender los trabajos debido al incumplimiento del Gobierno Nacional en el pago de los certificados de obra.

Obra inconclusa de Assa

"El gobierno de Milei paró toda la obra pública, pero advirtió que se exceptuaban algunas que se harían cargo. Entre ellas estaban las plantas potabilizadoras de Santa Fe y Rosario, así como la reparación de rutas. No cumplieron", expresó Enrico en diálogo con LT 10, y agregó: "Tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados si Nación no cumple porque tienen que pagar, tienen los fondos, no es que les falta la plata".

El ministro remarcó que los nuevos fondos nacionales no contemplan la reactivación de esta obra clave: "Los mil millones de pesos de nuevo crédito son para otras obras y no está incluida la obra de la planta potabilizadora".

Obra firmada pero impaga

Enrico subrayó la importancia de la obra y la firmeza de los gobiernos provinciales ante el incumplimiento: "Los gobernadores están firmes y lo que se firmó hay que cumplirlo. Seguiremos insistiendo y si se complica todo hablaremos con el gobernador para ver qué hacemos". Y concluyó con dureza: "Es una vergüenza que el Gobierno no cumpla con la palabra y con la firma".

Hasta el momento, la obra registra un avance de apenas el 13%, lo que refleja las dificultades que ha enfrentado desde su inicio. Marmiroli detalló que, si bien no se levantará el obrador, las tareas se detendrán y solo permanecerá en el lugar el personal de gabinete, como ingenieros y jefes de obra, encargados de las mediciones y el proyecto ejecutivo.