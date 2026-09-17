Seom en Bº Candioti Sur: ocho de cada diez vecinos aseguran que "empeoró su vida cotidiana" e insisten por una franquicia gratuita

Un relevamiento realizado por la Vecinal Candioti Sur entre 280 personas cuestiona el costo del estacionamiento, la cantidad de multas y reclama una franquicia gratuita para los frentistas.

Reclamo vecinal. El 80% de los vecinos de Candioti Sur afirma que el SEOM empeoró su vida.

La Vecinal Candioti Sur realizó un relevamiento entre 280 vecinos para conocer cómo impacta el Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (Seom) en la vida cotidiana del barrio.

Según explicó su presidente, Matías Galíndez , el estudio surgió a partir del reclamo que la entidad sostiene ante la Municipalidad para que los residentes puedan estacionar de manera gratuita frente a sus viviendas.

“Los vecinos de Candioti Sur insisten en reclamar al municipio por la gratuidad del Seom para quienes residen en el barrio y es por eso que ahora hicieron un relevamiento sobre esta situación”, explicó Galíndez.

Uno de los datos destacados es que más del 85% de los encuestados son propietarios, lo que, según la Vecinal, refuerza el carácter residencial de la zona. “Da indicios de que realmente es un barrio donde la presencia de vecinos hace desde hace mucho tiempo, vecinos que viven hace más de 15, 20 años”, señaló el dirigente.

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El 80% considera que el sistema empeoró su vida cotidiana

Entre los principales resultados del relevamiento, la Vecinal Candioti Sur destacó que el 80% de los participantes considera que el Seom modificó su vida cotidiana para peor.

Galíndez cuestionó que el sistema haya cumplido con el objetivo de ordenar el estacionamiento para todos los vecinos. “Un otro dato para destacar también es el desorden que ha generado en la vida cotidiana de cada vecino”, sostuvo.

Y agregó: “Si la Municipalidad tenía intención de ordenar, la pregunta es para quién, porque realmente en un barrio grande como es el barrio Candioti, donde el 80% comenta que le ha desordenado la vida, la pregunta es, ¿para quién fue el ordenamiento?”.

Según explicó, las dificultades alcanzan a quienes deben buscar espacios disponibles, utilizar la aplicación del sistema y afrontar pagos o infracciones.

El costo mensual y la falta de cocheras

Otro de los aspectos relevados fue la cantidad de vecinos que no cuentan con cochera y deben dejar sus vehículos en la vía pública. “Datos que también son relevantes es la cantidad de vecinos que no tienen cocheras, que su auto duerme en la calle, que eso se ata con el otro resultado que es el costo que paga mensualmente”, explicó Galíndez.

En ese contexto, la Vecinal estimó que el costo mensual para un frentista puede alcanzar actualmente los $250.000, incluyendo el pago correspondiente al Seom y la franquicia disponible para quienes viven en el barrio.

“A través de este relevamiento se conoció la carga económica que significa para un vecino del barrio tener las dársenas del Seom en su cuadra, más allá de las tres horas libres que se pueden gestionar por ser frentistas”, indicó.

“Prácticamente hoy estamos hablando de 250.000 pesos, incluida la franquicia y sin contar las multas”, precisó.

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Multas de hasta $23.000

Las infracciones también aparecen como uno de los principales motivos de preocupación. Según los datos difundidos por la Vecinal, casi el 70% de los encuestados recibió más de cuatro multas durante el último mes.

Galíndez señaló que el valor actual de cada infracción ronda los $23.000. De esta manera, cuatro multas pueden representar más de $90.000 adicionales para una familia.

“Un vecino que haya recibido cuatro multas, que es la mayoría, estamos hablando de más de 100.000 pesos por mes”, sostuvo.

José Busiemi

El dirigente explicó que las multas pueden generarse cuando un vecino no activa la aplicación, supera el tiempo permitido o se retira de su domicilio sin completar el procedimiento correspondiente.

“A los 200.000 pesos a los que se refiere el secretario de Gobierno, hay que sumarle las multas, porque muchas veces uno sale y no deja, o se le pasa poner la aplicación, y ahí ya suma una multa más”, cuestionó.

Reclaman una franquicia gratuita para los residentes

La Vecinal Candioti Sur aclaró que su planteo no busca eliminar el estacionamiento medido, sino establecer una franquicia gratuita para los vecinos que viven en el barrio.

La propuesta contempla que los frentistas puedan estacionar sin costo frente a sus viviendas o dentro de su zona de residencia. En caso de utilizar el sistema en otros sectores de la ciudad, deberían abonar el estacionamiento como cualquier otro usuario.

Para Galíndez, debe existir un sistema de ordenamiento, pero sin trasladar el costo completo a quienes viven en las cuadras alcanzadas.

“Creemos que tiene que haber un ordenamiento en Santa Fe”, explicó, aunque consideró que los residentes no deberían pagar por estacionar frente a sus propios domicilios.

Cuestionan el destino del dinero

El presidente de la Vecinal también planteó dudas sobre el destino de los recursos recaudados mediante el Seom. “Ese fondo de movilidad donde en teoría va este dinero, o una parte de este dinero de Seom, no es transparente la forma de cómo se reinvierte eso en el barrio”, afirmó.

En ese sentido, la entidad reclama conocer cómo se utilizan esos fondos y qué obras o mejoras regresan efectivamente a los sectores donde funciona el estacionamiento medido.