Pullaro apoya una reforma constitucional en Santa Fe, pero aclaró que lo delega en los legisladores

El gobernador Maximiliano Pullaro se manifestó a favor de una reforma constitucional en la provincia de Santa Fe , pero insistió que no es un tema del que se vaya a ocupar personalmente y lo delegó en los legisladores de Unidos para Cambiar Santa Fe.

"Es un debate de la Legislatura"

Abordado por los periodistas sobre la posibilidad de que Santa Fe ingrese en un proceso de reforma constitucional, el mandatario provincial sorprendió al pedirles “piedad” a los cronistas.

“Es un debate de la Legislatura y de los partidos políticos. Les pido que no me pongan en ese lugar”, respondió Pullaro cuando le preguntaron sobre si impulsará o no el proyecto reformista.

“No digo que no la tengamos que hacer, la Constitución de Santa Fe es una de las dos más viejas de la Argentina”, remarcó el gobernador. Pero trascartón aclaró que su prioridad es la gestión.

Incorporaciones en Unidos por Santa Fe

En ese sentido mencionó que es muy intenso su trabajo diario en el Ejecutivo, por lo cual le parece “sano que el debate de la reforma lo lleven adelante los partidos políticos” que integran el frente Unidos.

Fue entonces que habló de la posibilidad de que la coalición se agrande con alguna nueva incorporación. “A todos los que estén de acuerdo con nuestro gobierno nosotros les abrimos las puertas. Si hay justicialistas, si hay intendentes que creen en lo que estamos haciendo, las puertas están abiertas”, enfatizó.