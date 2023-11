Pullaro, de cara al balotaje: "Cuando dije que votaba a Milei fue en un contexto electoral"

Respecto a la posición que tomará de cara al balotaje; expresó: "Nos votaron para ser claramente opositores en el orden nacional y ese es el rol que vamos a llevar adelante en los próximos años. A mí me eligieron para gobernar la provincia de Santa Fe, que tiene problemas graves e importantes, por los cuales estamos trabajando en el armado de equipos y desde ese lugar nos vamos a plantar. Creo a que la gente no le importa a quién voy a votar, de hecho, pedimos que voten a Juntos por el Cambio y salió tercero. Hace dos años parecía que J×C ponía el próximo presidente de la Argentina y días atrás sacamos 24%, con lo cual tenemos que hacer una profunda autocrítica los que somos parte de los partidos fundadores, qué no hicimos bien o qué hicimos pésimo para haber bajado casi 20 puntos en dos años en el país. Está claro que la sociedad nos puso en el lugar de oposición, a Milei y a Massa. A mí tampoco me importan mucho las promesas que puedan hacer los candidatos en este momento, me importan los compromisos que tomen una vez que los mismos sean electos".