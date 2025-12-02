Uno Santa Fe | Santa Fe | Pullaro

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura: los 12 temas que busca aprobar

En el temario se destacan el presupuesto 2026, la ley tributaria y la emergencia en seguridad. Ambas Cámaras acordaron sesiones el 11 y 18 de diciembre

2 de diciembre 2025 · 14:39hs
Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura: los 12 temas que busca aprobar

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura para tratar un extenso temario. La decisión se formalizó mediante Decreto N° 3084/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial de la provincia.

Entre los temas incluidos en el mensaje se destacan el Presupuesto 2026, la ley Tributaria y la extensión de la Emergencia en seguridad.

Se trata del primer período de sesiones extraordinarias luego de la sanción de la Reforma de la Constitución provincial.

Ambas Cámaras acordaron sesiones el 11 y 18 de diciembre. En enero está previsto que haya receso, antes del inicio de las sesiones ordinarias, que tras la reforma de la Carta Magna se extenderán del 15 de febrero al 30 de noviembre de 2026.

Los temas

Esta es la lista de mensajes que el Ejecutivo quiere que tanto Diputados como Senadores traten en las sesiones extraordinarias.

  • Mensaje 32/25 – Empréstito con la Agencia Francesa de Desarrollo

Autoriza al Poder Ejecutivo provincial a tomar un préstamo de hasta 50 millones de euros con la AFD para financiar el proyecto MEESI, destinado a mejorar la eficiencia energética en edificios públicos. También permite usar fondos de coparticipación como garantía.

  • Mensaje 33/25 – Presupuesto 2026

Envía a la Legislatura el Presupuesto General de Gastos y Recursos para el año 2026, que define cómo se prevé recaudar y gastar el dinero público ese año.

  • Mensaje 36/25 – Adecuación del Fuero Penal Juvenil

Propone actualizar el funcionamiento del fuero penal juvenil para alinearlo con la Ley 13.018 y el nuevo Código Procesal Penal Juvenil, reforzando un modelo más especializado y acorde a estándares modernos en justicia juvenil.

  • Mensaje 37/25 – Ente de Proyectos Urbanos de Rosario

Crea una entidad jurídica no estatal que administrará proyectos urbanos estratégicos en Rosario, con mayor flexibilidad de gestión y participación público-privada.

  • Mensaje 39/25 – Política Tributaria 2026

Establece el esquema impositivo para el año fiscal 2026, definiendo impuestos, actualizaciones, alícuotas y beneficios fiscales.

  • Mensaje 40/25 – Procedimiento Administrativo Provincial

Introduce un nuevo régimen de procedimiento administrativo para la provincia, modernizando trámites, plazos y reglas para la relación entre el Estado y los ciudadanos.

  • Mensaje 41/25 – Colegio de Jueces Contencioso Administrativo

Crea el Colegio de Jueces especializado en materia contencioso-administrativa, para dar mayor orden y eficiencia a este fuero.

  • Mensaje 42/25 – Proceso Contencioso Administrativo

Establece un nuevo código procesal para las causas donde se discuten decisiones del Estado, con reglas más claras y procedimientos actualizados.

  • Mensaje 43/25 – Red Provincial de Conectividad

Crea la Red de Conectividad e Infraestructura Tecnológica, un sistema público provincial destinado a integrar y mejorar la infraestructura digital y de conectividad en Santa Fe.

  • Mensaje 44/25 – Licitación de Apuestas Deportivas Online

Aprueba el pliego para una licitación nacional e internacional que otorgará licencias para operar apuestas deportivas online en la provincia.

  • Mensaje 46/25 – Prórroga de la Ley 14.237 de Emergencia en Seguridad

Extiende parcialmente la vigencia del régimen extraordinario creado por la Ley 14.237 (según su contenido original), manteniendo medidas especiales por un tiempo adicional.

  • Mensaje 47/25 – Modificaciones a la Ley 14.371

Propone cambios a la ley sobre prevención y erradicación de violencias y acoso laboral, para corregir inconsistencias, ordenar competencias institucionales y mejorar la coherencia jurídica en sectores público y privado.

