Un nuevo cruce de conceptos y declaraciones entre el ministro de Seguridad santafesino Maximiliano Pullaro y los jueces representados por el camarista Gustavo Salvador se originó ayer cuando el funcionario del Ejecutivo deslizó ante la prensa que cuando sea diputado evaluará desde su banca el accionar de los funcionarios judiciales.

"Como legislador voy a revisar el desempeño de los funcionarios. Ellos deben avanzar sobre hechos de corrupción que en estos años hemos denunciado: algunos son casos que implican a policías, pero hay que revisar el funcionamiento y debe haber cambios en la Justicia también. No se debe tratar este tema por partes sino en su conjunto", argumentó Pullaro.

Las declaraciones del titular de la cartera de Seguridad no cayeron bien en el ámbito judicial, desde donde el titular del Colegio de Magistrados del sur santafesino respondió: "La opinión del ministro nos preocupa por que en realidad intenta cambiar el eje de la información y el problema. Hay cuestiones en su planteo que tienen cierta relevancia. Pullaro quiere erigirse como árbitro en analizar el desempeño de los funcionarios judiciales, pero no es la comisión de Acuerdos la encargada de esto sino el jury de enjuiciamiento, que ya funciona y muy bien. Es evidente que el ministro pretende meter presión y es importante observar los problemas que corresponden a cada uno".

Crítico del sistema

Esta nueva polémica planteada entre el ministro de Seguridad y funcionarios del Poder Judicial se originó ayer al mediodía tras la presentación de un informe de gestión de Pullaro en Rosario. Luego de ello el diputado provincial electo respondió una serie de preguntas a la prensa y sentó posiciones ya conocidas, al tiempo que expresó críticas a lo que llamó "el sistema".

"Si la policía detiene a 20 personas con armas en un fin de semana en delito flagrante y quedan solamente dos presas y 18 se van en libertad lo que falla es el sistema. No es la Justicia, ni el Ministerio de Seguridad, es el sistema lo que tenemos que discutir", señaló el ministro, para luego ejemplificar: "Tenemos aproximadamente 200 detenciones por semana, de las cuales sólo el 10 por ciento quedan presas. Entonces hay cosas que hay que discutir. Es el sistema, hay que volver a sentarse en una mesa y discutir prioridades".

En ese sentido perfiló su trabajo como legislador en la Cámara baja en 2020, ya que fue elegido diputado por el Frente Cívico en las últimas elecciones, y aseguró que formará parte de la comisión de Acuerdos.

"Es la comisión en la que se evalúan los pliegos de jueces y fiscales para su nombramiento y su desempeño posterior; aprueba el nombramiento y lo traslada a la Asamblea Legislativa para el nombramiento definitivo y el legislador tiene la potestad luego de evaluar el accionar de los funcionarios", explicó a LaCapital el ministro.

Debate

"Hubo cambios pero hay que seguir mejorando. La seguridad pública es parte de un todo, un sistema que debe ser revisado. Si no parece que la seguridad la logra sólo el trabajo del Ejecutivo. Si discutimos por partes no vamos a mejorar la situación, debe haber un debate. Como legislador voy a revisar el desempeño de los funcionarios judiciales. Ellos deben avanzar sobre hechos de corrupción que en estos años hemos denunciado nosotros mismos: algunos implican a policías, pero hay que revisar el funcionamiento y debe haber cambios en la Justicia también. No se debe tomar el tema por partes sino en su conjunto", argumentó Pullaro.

El ministro de Seguridad graficó sus palabras con ejemplos. "El viernes pasado un hombre mató a un policía que estaba de civil, cuando lo capturamos resulta que había sido capturado el 30 de junio y tenía en su haber un robo calificado con arma de fuego, entonces me pregunto: ¿falló la policía? Lo habíamos metido preso pero estaba afuera, es decir que lo dejó en libertad la Justicia", contó el ministro, para luego agregar: "No quiero pelearme ni con la Corte Suprema ni con los jueces, pero hay jueces que no creen en la pena y aplican las más bajas. Y eso hace difícil tener un marco de seguridad pública", manifestó Pullaro.

"No es la primera vez"

Una vez conocidas las declaraciones de Pullaro, el titular del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe (Zona Sur), Gustavo Salvador, no tardó en responder. "La opinión del ministro nos preocupa porque intenta cambiar el eje de la información y el problema. Hay cuestiones en su planteo que tienen cierta relevancia. Pullaro quiere erigirse como árbitro en analizar el desempeño de los funcionarios judiciales, pero no es la comisión de Acuerdos la encargada de esto sino el jury de enjuiciamiento, que ya funciona, y muy bien. Es evidente que el ministro pretende meter presión y es importante observar los problemas que corresponden a cada uno", sostuvo el juez de segunda instancia.

"No es la primera vez —agregó el magistrado— que se producen cuestionamientos como estos y suceden cada vez que un jefe de policía cae detenido. Entonces se argumenta que los jueces dejamos a sospechosos en libertad. Pero el tema es que muchas veces hay gente que llega al tribunal y no está vinculada a la causa por la que llega. Por el sólo hecho de tener un arma tal vez no amerite que alguien quede preso, hay que ver caso por caso. Los casos graves y con prueba suficiente no se resuelven así".

En ese marco el camarista consideró que "el ministro Pullaro pretende desviar el eje de la atención. La gestión está puesta en prevención y seguridad, pero se saca el sayo de encima. Los jueces no nos negamos a una autocrítica ni tampoco actuamos corporativamente, pero la idea de la puerta giratoria y la no condena no es lo que hacemos. Nosotros actuamos de acuerdo a un código, en todo caso habría que cambiar las leyes", sintetizó.

En ese sentido, el magistrado se preguntó: "¿Qué es el sistema para el ministro, qué quiere hacer? ¿Cambiar el Código Penal? Lamentablemente la policía en Santa Fe está muy cuestionada y hay una corrupción importante en sus filas. Es más: las causas más relevantes tienen a policías imputados y procesados, pero ese problema es nuestro recién cuando llega al tribunal, no antes".

