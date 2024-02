Pullaro: "El aumento ofrecido es un gran esfuerzo que está por encima de nuestra recaudación"

"Hicimos un esfuerzo muy importante para saldar lo que era la paritaria 2023 que llevó adelante el gobernador Perotti y que era del 36%. Nos dejó la deuda pero no el dinero para hacerle frente. Nos dejó una provincia que tenia déficit fiscal e hicimos un esfuerzo entre enero y febrero para poder cubrirla porque respetamos los compromisos que tiene el Estado y le ofrecimos a los empleados públicos el 43,6%, un esfuerzo inmenso y por encima de la recaudación lograda entre enero y febrero", agregó y se explayó: "Nos comprometemos en hacer todos los esfuerzos para recomponer los salarios porque los entendemos, sabemos que no alcanzan".

En cuanto a si se llevará adelante una nueva convocatoria afirmó: "Estamos dispuesto al diálogo y vamos a seguir charlándolo y creo que también fue importante y agradecemos a los gremios docentes, porque las discusiones comenzaron en la primera semana de enero, porque por más que la cuestión salarial no haya sido resulta sí lo pudimos lograr con otras cuestiones como lo fueron traslados y estructuras de las escuelas".

"Quiero dejar claro también algo porque a lo mejor se tergiversó la información, la provincia el año pasado, de febrero a febrero recompuso el salario de los empleados públicos en un 215%, 30 puntos más que Entre Ríos y Córdoba. Esto indudablemente sucedió porque había un gobierno que se iba y perdía las elecciones y no quería conflictos y lo entiendo, pero la deuda la termina pagando nuestro gobierno y hoy nos complica los recursos del Estado, porque no tenemos más para ofrecer".

Aportes y deuda con Nación

Al hacer referencia a la cuestión de quitas de subsidios por parte de Nación a las provincia y de los dichos del presidente Javier Milei sobre algunos gobernadores, Pullaro sostuvo: "La provincia de Santa Fe aporta por el impuesto a los combustibles $3.900 millones y venían a la provincia $1.500 millones solamente. El 88% iba al Amba y esos 1.500 millones no llegan más a la provincia, pero al Amba siguen yendo y por eso decimos que se debe comenzar a discutir el federalismo en la Argentina".

"A mí no van a encontrar nunca ni llorando, ni protestando, sino que lo que hacemos con el gobierno nacional es ir con propuestas. Cuando se debatió la ley "Bases...", ley que acompañamos porque el Estado debe salir del déficit fiscal, para cerrarlo entendimos que las retenciones le hacían mucho daño a Santa Fe, fuimos con una propuesta que elaboró nuestro equipo económico y que se discutió con el equipo del Presidente. Además Santa Fe, a diferencia de otras 18 provincias, no debe garantía de coparticipación porque siempre estuvo equilibrada desde 1991 hasta esta parte, la que tenemos son de infraestructura, deuda que tenemos el Estado provincial, que lo hizo Binner, Bonfatti, Lifschitz y Perotti y las obras están por lo que deben de pagarse".

Al ser consultado sobre si la provincia piensa realizar alguna presentación judicial por las decisiones de Nación manifestó: "Siempre apostamos al diálogo pero si no resuelve los problemas que perjudican a la provincia está el recurso judicial. A nosotros no nos descontaron coparticipación porque no tienen cómo hacerlo y las diferencias que tuvimos con Nación las saldamos con un diálogo político, es lo que pasó con las retenciones y el tema de biodiésel en la ley de "Bases...". A mí no me van a encontrar peleando ni llorando, sino dialogando. Los conceptos que pueda verter el Presidente sobre muchos a mí no me afectan, me pueden afectar los problemas de los santafesinos y es por lo que intento resolver y trabajar y creo que es por ahí".

• LEER MÁS: Pullaro defendió la oferta salarial para los docentes y dijo que "alcanza un porcentaje que nadie del sector privado tuvo"