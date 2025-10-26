Pullaro: "El país y Santa Fe le dijeron no al kirchnerismo"

El gobernador, con la vicegobernadora Gisela Scaglia -ahora electa diputada nacional junto a Pablo Farías-, hablaron en Rosario del resultado electoral que le otorgó a Provincias Unidas dos de las nueve bancas en juego por Santa Fe

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó en Rosario el acto en el que Provincias Unidas obtuvo dos de las nueve bancas de diputados nacionales que se renovaban en la provincia de Santa Fe. Acompañado por la vicegobernadora y ahora diputada nacional electa, Gisela Scaglia, el mandatario agradeció el esfuerzo de la militancia y destacó el valor de haber consolidado un espacio político que representa “al interior productivo y a la gente que trabaja”. Vale recordar que además de Scaglia, por la lista de Provincias Unidas ingresó el actual diputado provincial Pablo Farías.

“Logramos tener dos bancas de diputados nacionales para Provincias Unidas y para Unidos para Cambiar Santa Fe. Era una elección muy dura, muy difícil, pero sacamos la garra en cada pueblo y en cada ciudad. Hoy podemos decirles a todos los santafesinos, pero también a todos los argentinos, que vamos a tener en el Congreso una diputada y un diputado que van a defender a la industria, al campo, al comercio y, sobre todo, a la provincia invencible de Santa Fe”, expresó Pullaro, en un discurso que combinó gratitud y definición política.

Polarización

El mandatario reconoció que la competencia fue “compleja” por la fuerte nacionalización del debate, y felicitó a La Libertad Avanza por haber sido la fuerza más votada en el país. “Elecciones como esta son muy difíciles para gobiernos provinciales, porque el eje de la discusión se nacionaliza. Pero nosotros hicimos una campaña hablando desde una alternativa: una fuerza política diferente que quiere representar al interior productivo, a la gente que se esfuerza y que todos los días quiere salir adelante”, subrayó.

Pullaro afirmó además que el resultado abre una nueva etapa política: “Hoy ponemos el puntapié inicial para empezar a trabajar en un programa de gobierno que nos lleve al 2027. Y como dijimos durante toda la campaña, nosotros vamos a trabajar para que a la República Argentina le vaya muy bien. No nos van a encontrar en el club del helicóptero ni deseando que el país fracase. Vamos a acompañar para que nuestro país pueda crecer, siempre con una mirada en defensa de Santa Fe y del interior productivo”.

También destacó que “el país y la provincia le dijeron no al Kirchnerismo. Además, el gobernador dedicó buena parte de su mensaje a la militancia. “Les quiero agradecer a todos los militantes de Provincias Unidas y de Unidos para Cambiar Santa Fe, porque los vi movilizarse con una pasión que pocas veces vi en una campaña electoral. Eso nos une, nos fortalece y nos da mucho futuro trabajando juntos”, aseguró.

