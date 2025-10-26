Uno Santa Fe | Santa Fe | Pullaro

Pullaro: "El país y Santa Fe le dijeron no al kirchnerismo"

El gobernador, con la vicegobernadora Gisela Scaglia -ahora electa diputada nacional junto a Pablo Farías-, hablaron en Rosario del resultado electoral que le otorgó a Provincias Unidas dos de las nueve bancas en juego por Santa Fe

26 de octubre 2025 · 22:30hs
Pullaro: El país y Santa Fe le dijeron no al kirchnerismo

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó en Rosario el acto en el que Provincias Unidas obtuvo dos de las nueve bancas de diputados nacionales que se renovaban en la provincia de Santa Fe. Acompañado por la vicegobernadora y ahora diputada nacional electa, Gisela Scaglia, el mandatario agradeció el esfuerzo de la militancia y destacó el valor de haber consolidado un espacio político que representa “al interior productivo y a la gente que trabaja”. Vale recordar que además de Scaglia, por la lista de Provincias Unidas ingresó el actual diputado provincial Pablo Farías.

“Logramos tener dos bancas de diputados nacionales para Provincias Unidas y para Unidos para Cambiar Santa Fe. Era una elección muy dura, muy difícil, pero sacamos la garra en cada pueblo y en cada ciudad. Hoy podemos decirles a todos los santafesinos, pero también a todos los argentinos, que vamos a tener en el Congreso una diputada y un diputado que van a defender a la industria, al campo, al comercio y, sobre todo, a la provincia invencible de Santa Fe”, expresó Pullaro, en un discurso que combinó gratitud y definición política.

Polarización

El mandatario reconoció que la competencia fue “compleja” por la fuerte nacionalización del debate, y felicitó a La Libertad Avanza por haber sido la fuerza más votada en el país. “Elecciones como esta son muy difíciles para gobiernos provinciales, porque el eje de la discusión se nacionaliza. Pero nosotros hicimos una campaña hablando desde una alternativa: una fuerza política diferente que quiere representar al interior productivo, a la gente que se esfuerza y que todos los días quiere salir adelante”, subrayó.

Pullaro afirmó además que el resultado abre una nueva etapa política: “Hoy ponemos el puntapié inicial para empezar a trabajar en un programa de gobierno que nos lleve al 2027. Y como dijimos durante toda la campaña, nosotros vamos a trabajar para que a la República Argentina le vaya muy bien. No nos van a encontrar en el club del helicóptero ni deseando que el país fracase. Vamos a acompañar para que nuestro país pueda crecer, siempre con una mirada en defensa de Santa Fe y del interior productivo”.

También destacó que “el país y la provincia le dijeron no al Kirchnerismo. Además, el gobernador dedicó buena parte de su mensaje a la militancia. “Les quiero agradecer a todos los militantes de Provincias Unidas y de Unidos para Cambiar Santa Fe, porque los vi movilizarse con una pasión que pocas veces vi en una campaña electoral. Eso nos une, nos fortalece y nos da mucho futuro trabajando juntos”, aseguró.

• LEER MÁS: La Libertad Avanza se impuso en Santa Fe con más del 40% de los votos: Milei gana 4 de las 9 bancas que estaban en juego

Pullaro Santa Fe kirchnerismo
Noticias relacionadas
El departamento La capital pintado de violeta: superó el 42% de los votos y le sacó 13 puntos a Fuerza Patria

En el departamento La Capital, La Libertad Avanza superó el 42% de los votos y le sacó 13 puntos a Fuerza Patria

la provincia se tino de violeta: la libertad avanza gano en 16 de los 19 departamentos de santa fe

La provincia se tiñó de violeta: La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

en santa fe, la libertad avanza saco mas votos que los que sumo milei en las generales presidenciales de 2023

En Santa Fe, La Libertad Avanza sacó más votos que los que sumó Milei en las generales presidenciales de 2023

Crisis de participación en Santa Fe: el 37% del electorado no fue a votar y los nulos duplican a los blancos

Crisis de participación en la provincia de Santa Fe: el 37% del electorado no fue a votar y los nulos duplicaron a los blancos

Lo último

Agustín Pellegrini: Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo del presidente Milei

Agustín Pellegrini: "Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo del presidente Milei"

En el departamento La Capital, La Libertad Avanza superó el 42% de los votos y le sacó 13 puntos a Fuerza Patria

En el departamento La Capital, La Libertad Avanza superó el 42% de los votos y le sacó 13 puntos a Fuerza Patria

La provincia se tiñó de violeta: La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

La provincia se tiñó de violeta: La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

Último Momento
Agustín Pellegrini: Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo del presidente Milei

Agustín Pellegrini: "Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo del presidente Milei"

En el departamento La Capital, La Libertad Avanza superó el 42% de los votos y le sacó 13 puntos a Fuerza Patria

En el departamento La Capital, La Libertad Avanza superó el 42% de los votos y le sacó 13 puntos a Fuerza Patria

La provincia se tiñó de violeta: La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

La provincia se tiñó de violeta: La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

Pullaro: El país y Santa Fe le dijeron no al kirchnerismo

Pullaro: "El país y Santa Fe le dijeron no al kirchnerismo"

En Santa Fe, La Libertad Avanza sacó más votos que los que sumó Milei en las generales presidenciales de 2023

En Santa Fe, La Libertad Avanza sacó más votos que los que sumó Milei en las generales presidenciales de 2023

Ovación
El pace car del final le impidió a Colapinto darle pelea a Gasly en México

El pace car del final le impidió a Colapinto darle pelea a Gasly en México

Colapinto, tras el 16° lugar en el GP de México: Peor no se puede ir

Colapinto, tras el 16° lugar en el GP de México: "Peor no se puede ir"

Norris brilló en México y es el nuevo líder del campeonato de Fórmula 1

Norris brilló en México y es el nuevo líder del campeonato de Fórmula 1

Nuevo desafío para Colapinto: se viene el GP de Brasil

Nuevo desafío para Colapinto: se viene el GP de Brasil

Mateo Del Blanco, el brazo creativo de Unión que lidera las asistencias del Clausura

Mateo Del Blanco, el brazo creativo de Unión que lidera las asistencias del Clausura

Policiales
Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras