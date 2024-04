Pullaro ratificó el acompañamiento a la Ley Bases pero advirtió que hay que "discutir el sistema productivo"

RegionCentro2.jpg

“Ratificamos las políticas de cooperativismo, de asociación, y regionalización de tres provincias productivas que representan al campo, a la industria, al comercio que es lo mejor de la República Argentina”, enfatizó el gobernador de Santa Fe y siguió: “Lo que pretendemos es llevar adelante políticas públicas que nos permitan crecer, desarrollarnos y, por supuesto, sacar a la Argentina adelante”.

Asimismo, el mandatario explicó que “entendemos que no alcanza con llevar adelante una reforma fiscal, que es fundamental para equilibrar las cuentas, una reforma política para tener un sistema diferente en nuestro país, pero entendemos que hay que discutir el sistema productivo, porque la Región Centro en definitiva es eso, el corazón productivo de la República Argentina”, cerró Pullaro.

Llaryora

A su turno el gobernador de Córdoba, Martín Llaryllora dijo que "un plan fiscal necesita un plan productivo, nosotros como región centro defendemos la producción porque creemos que gobernar es generar trabajo y cualquier plan que atente contra la generación de empleo no tiene viabilidad a largo plazo".

"Hay que generar cambios en una Argentina que estaba mal, pero que este plan fiscal no se lleve puesto el plan productivo con cierre de empresas, en nuestras provincias nos van a encontrar del lado de nuestra gente y empresarios defendiendo la producción. Nos vieron en diciembre cuando querían venir con otro impuesto a las retenciones, que en este marco de recesión hubiera significado que muchas empresas cierren. Creemos que hay que acompañar al gobierno nacional en un momento difícil, se necesitan medidas de shock, pero que tengan en cuenta la visión productiva", expresó el mandatario cordobés.

"Nosotros vemos que claramente lo que sucedió en diciembre no tiene nada que ver con lo que pasa hoy. La Ley Bases, el Pacto de Mayo tienen tamizado los puntos, tienen un menor nivel de críticas, hay una gran posibilidad de que esta ley la mayoría de nosotros podamos acompañarla y trabajar en conjunto para que el presidente tenga las herramientas necesarias para aliviar esta situación en Argentina", agregó.

Con respecto al encuentro con el Ministro del Interior, Llaryllora dijo que "siempre es bien recibido, Francos está siempre abierto al diálogo y es importante que recorra el interior. Hay puntos que nos preocupan".

Frigerio

Por su parte Rogelio Frigerio, gobernador entrerriano, expresó que "hay una región centro hace 26 años que queremos reimpulsar y forma parte de las tres provincias ponerla como prioridad".

"La ley Bases y Pacto de Mayo no tiene que ver con una negociación. El gobierno planteó su proyecto, estamos mayoritariamente de acuerdo, no hay que negociar algo puntual. Por afuera de estos instrumentos tenemos muchas cosas para hablar con el gobierno nacional, las tres provincias tenemos cajas de jubilación que no se han transferido, somos aportantes al gobierno nacional pero el gobierno no nos ha transferido un centavo en estos meses", puntualizó.

Frigerio expresó que "no hay ninguna contradicción entre apoyar las herramientas que necesita el presidente, con la defensa férrea de los intereses y los derechos de los habitantes de la provincias".

"La obra pública es fundamental para que todo el esfuerzo del trabajo de santafesinos, cordobeses y entrerrianos lleguen a los puertos y se puedan exportar. Hay que invertir en infraestructura, corredores viales, puertos, nodos logísticos, una parte importante son interjurisdiccionales que están a cargo de la nación, eso forma parte de las conversaciones", consideró.