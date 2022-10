Qué hacer y que no si un murciélago entra a la casa

La presencia de esta especie se da en varios puntos de la ciudad, e incluso llegan a ingresar a veces a algunos hogares y es por eso que la profesional explicó cómo actuar en caso de que suceda esto: "Los murciélagos no entran a una vivienda si la vivienda no tiene fallas, entonces una primera responsabilidad de nosotros como habitantes de la casa donde vivimos es revisar que las gavetas estén bien agarradas, que no haya agujeros entre la canaladura de chapa y las paredes. El murciélago ingresa simplemente accidentalmente porque encuentra un espacio que lo imagina como el hueco de un árbol y entonces entra y hace colonia".

murcielago 1.jpg

Siguiendo con las recomendaciones, explicó: "Primero no hay que tocarlo, si uno apaga las luces de la casa, deja abierta las puertas y ventanas el bichito solito va buscar natural la forma de salir. No va salir cuando yo quiera, ya; hay que tener paciencia".

"Si lo encuentro que está agarrado de una pared puedo hacer una maniobra relativamente fácil que es agarrar un caja o recipiente, lo pongo sobre el murciélago boca abajo y después paso por debajo un cartón por ejemplo, lo doy vuelta y el murciélago queda adentro", manifestó. Esa caja luego hay que dejarla abierta arriba de la horqueta de un árbol o un pilar. Si el animal está bien se irá volando de ahí y si no se mueve se lo puede llevar al área de zoonosis.

Mariana Maglianese también se encargo de desmentir un mito muy frecuente y es que los murciélagos que están caídos tienen rabia. Eso puede darse porque se chocó con algo o está viejo.

Otro punto importante que destacó la entrevistada es que los barrios donde hay más murciélagos es donde hay menos densidad de mosquitos, ya que estos comen insectos crepusculares hasta nocturnos. Santa Fe al tener una gran cantidad de mosquitos estos animales terminan siendo controladores urbanos de poblaciones de mosquitos, polillas y otros bichos. Es por tal motivo que esta especie brinda un beneficio ecosistémico. "Si hay muchos murciélagos es porque hay mucho que comer y eso que comen a nosotros nos hace la vida más fácil y corremos menos riesgos de enfermedades, de perder producciones", expuso.

La integrante del Ministerio de Salud recordó que los murciélagos están protegidos por la Ley 4830.

murcielagos.jpg

La entrevistada manifestó que hay murciélagos insectívoros, que controlan las poblaciones de insectos que son muchas veces dañinas para la salud; nectarívoros, los que chupan néctar de las plantas; los frugívoros, que comen fruta y a través de la materia fecal diseminan y generan nuevos bosques; los piscívoros, que controlan la población de los peces que están en mayor cantidad.

"Si hay varios murciélagos es señal de que son necesarios porque sino no sobrevivirían", señaló. Y apuntó contra algunas empresas de control de plaga: "Meten naftalina, que el principio de naftalina es cancerígeno, que mata todos los murciélagos, limpian todo y después las personas se preguntan por qué se enferman de cáncer, alergias y demás".

En la provincia de Santa Fe hay 29 especies de murciélagos y a medida que pasa el tiempo se van descubriendo más, sin embargo la entrevistada contó que en la ciudad solo se encuentran los insectívoros.

Para cerrar, indicó que estos animales a veces se encuentran cerca de las personas porque muchas veces están merodeando mosquitos, "jamás querrían tocar" a las personas, solo buscan a los insectos.

