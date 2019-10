¿Qué pasó segundos antes que el policía ejecutará al joven?

Un adolescente de 17 años falleció en el quirófano del hospital Cullen tras recibir un disparo por la espalda por parte de un policía que estaba de civil, trabajando como custodio de un distribuidor de gaseosas, cuando el muchacho estaba asaltando a una mujer.

Por el hecho, el uniformado, un subcomisario en actividad y con prestación de servicios en la Unidad Regional V departamento Castellanos de la Policía quedó detenido, en la causa caratulada como homicidio calificada por el uso de arma de fuego.

El martes y a través de los micrófonos de UNO en la Radio (programa en FM Sol 91.5), José, quien fue testigo del crimen, brindo su testimonio de lo sucedido. Más tarde, este miércoles, la mujer de 63 años, quien sufrió el arrebato por parte del adolescente, también contó lo sucedido.

A través de los micrófonos de LT10, dijo: "Yo venía caminando por Belgrano en dirección a Risso y a mitad de cuadra siento que alguien me dice: ¡dame la bolsa, dame la bolsa! Con sinceridad pensé que era alguien que me estaba haciendo una broma, pero me di cuenta que no. Me puse a tironear con el hombre hasta que finalmente se la di y también el dinero que tenía conmigo. Después vi que se acercó este hombre (por el policía de civil) y se armó todo... yo me puse muy mal. Fue todo muy rápido".

En cuanto a lo que vino después, no pudo decir con certeza si el uniformado dio la voz de alto y se identificó antes de dispararle por la espalda, ya que lo que ocurrió la conmovió demasiado. Sí aseguró que el asaltante se fue apenas ella le dio el dinero.

“Lamento todo, una situación muy fea, el momento que se pasa. Es lamentable porque yo tengo nietos y sobrinos, me duele un montón, es lo que se está viviendo ahora”, dijo.