Quién era Danilo, el santafesino que perdió la vida en el atentado de la Amia

En un nuevo aniversario donde se renueva el pedido de justicia, al cumplirse 25 años del atentado terrorista ocurrido en la sede de la Amia en Buenos Aires, que dejó 85 muertos y 300 heridos, se realizarán distintos homenajes.

El acto central, con la presencia de familiares se realizará en el barrio de Once frente a la sede donde funcionaba la mutual.

Entre las víctimas se encontraba un santafesino que tenía 20 años y se llamaba Danilo Villaverde. Según la información publicada por la Amia y extraída del libro "Sus nombres y sus rostros" y a partir del testimonio de sus hermanas Patricia y Sandra Villaverde, el joven era electricista y tapicero y estaba trabajando en las refacciones que se llevaban adelante en la Amia.

Texto original:

"Tenía el pelo largo y a veces, también un pañuelo atado en la cabeza. Igual que su ídolo, Axel, líder de los Guns and Roses. Fanático del grupo, grababa todos los recitales que daban en video y guardaba cantidades de fotos y pósteres de los músicos. Dibujaba muy bien y podía pasarse horas haciendo retratos de los Guns. No faltaban en su cuarto, además, los dibujos de mujeres con poca ropa o los almanaques de chicas desnudas que coleccionaba. Era prolijo y ordenado, y se enojaba cuando tocaban sus cosas sin permiso. Las prestaba, pero exigía que se las volvieran a dejar en su lugar.

Vivía todo con plenitud y aceleradamente. No sabía exactamente qué iba a hacer en el futuro. Le interesaba mucho más el presente. Por eso, cuando comprobó que en Santa Fe, su ciudad, no conseguía trabajo, decidió no perder tiempo y mudarse a Buenos Aires. No lo detuvieron ni su familia, ni sus dos amigos casi hermanos, Fernando y Andrés, ni su novia Marcela.

Danilo había estado de visita en Santa Fe en junio. Al irse, dejó de regalo un llavero de los Guns y se llevó otro con el nombre de sus padres. Su mamá trataba de convencerlo de que en diciembre se volviera. Para el 18, hacía un año y medio que Danilo vivía en Buenos Aires y solo dos días que trabajaba en las refacciones de la Amia".

Homenaje en Santa Fe

Nuestra ciudad le rinde homenaje con una plazoleta que está ubicada en el acceso oeste a la ciudad, en la esquina de J. J. Paso y Doctor Zavalla, la cual lleva su nombre para honrar su memoria.