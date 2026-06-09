Mundial 2026: se confirmó el primer partido que dirigirá uno de los tres árbitros argentinos

Deberá impartir justicia en el encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina el viernes 12, en Toronto.

El Árbitro argentino Facundo Tello dirigirá el partido de uno de los anfitriones, Canadá ante Bosnia Herzegovina el viernes 12, en el BMO Field de Toronto

El referí estará acompañado en la terna arbitral por tres argentinos más: Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes 1 y 2, mientras que Hernán Mastrángelo estará desde el VAR.

Además, el uruguayo Antonio García, la nicaragüense Tatiana Guzmán y los sauditas Khalid Alturais y Mohammed Alabakry completan el equipo arbitral.

Tello es uno de los tres árbitros argentinos convocados para este Mundial -Darío Herrera y Yael Falcón Pérez son los otros dos-, pero es el único con experiencia: en Qatar 2022 impartió justicia en Suiza - Camerún, Corea del Sur - Portugal y Marruecos - Portugal (Cuartos de Final).

Terna arbitral para el partido entre Canadá y Bosnia Herzegovina

Árbitro: Facundo Tello (ARGENTINA)

Asistente 1: Juan Pablo Belatti (ARGENTINA)

Asistente 2: Gabriel Chade (ARGENTINA)

Cuarto árbitro: Khalid Alturais (ARABIA SAUDITA)

Quinto árbitro: Mohammed Alabakry (ARABIA SAUDITA)

VAR: Hernan Mastrángelo (ARGENTINA)

AVAR: Antonio García (URUGUAY)

SVAR: Tatiana Guzmán (NICARAGUA)