Un apostador de Reconquista ganó el Quini 6 por segunda vez

Se trata de un cliente habitual que juega siempre los mismos números y ya había ganado un premio importante años atrás

La Agencia N° 9002/02 de la esquina del Bulevar Yrigoyen y la calle Rivadavia, en Reconquista, donde se jugó la apuesta ganadora.

La ciudad de Reconquista vuelve a ser noticia por la fortuna de sus apostadores. En esta ocasión, la Agencia de Lotería N° 9002/02 "Los Amigos", ubicada en la intersección del Bulevar Hipólito Yrigoyen y la calle Rivadavia, entregó un importante premio correspondiente a la modalidad "Siempre Sale" del Quini 6 , con una particularidad: el ganador es un cliente habitual que ya había obtenido un premio mayor años atrás .

La información fue confirmada por Romina Forte, titular de la agencia, en diálogo con Radio HOY. El pozo total alcanzaba los $21 millones, pero -luego de los descuentos impositivos por ley- el monto neto que percibió el apostador fue de $15.434.207.-.

Según relató Forte, se trata de un cliente de "hace muchísimo tiempo", que siempre juega con la misma boleta. El momento en el que se acercó al local para controlar su jugada, "con la intriga si era él o no", "fue una situación de risa, de decirle: ¿otra vez vos?", contó la agenciera.

La titular de la agencia fue testigo del instante en que el apostador confirmó que, efectivamente, era el ganador, quien se mostró visiblemente contento por el resultado. "Es la segunda vez que saca. Hace 6 o 7 años atrás ya había tenido un premio también importante", señaló Forte.

El ganador volvió a confiar en sus números de siempre. La combinación que le dio la victoria por segunda vez fue: 06 - 08 - 27 - 31 - 33 - 40.