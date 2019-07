Reclaman que se reglamente la norma aprobada para regular a los trapitos

El último fin de semana en la ciudad de Santa Fe seis trapitos fueron detenidos por participar de hechos violentos. A cinco fueron hombres y una mujer se les iniciaron causas penales por amenazas, coacción y daños.

Los episodios ocurrieron en barrio Candioti, en la zona de la terminal y en la Recoleta santafesina.

• LEER MÁS: Detuvieron a seis trapitos por amenazas y daños a automovilistas

En la ciudad de Santa Fe, desde el 23 de mayo pasado existe una ordenanza para reglamentar la actividad de los trapitos, que se denomina "Programa inclusivo de cuidadores de vehículos". El proyecto pretende registrar, identificar y ordenar a los cuidacoches. Pese que no fue vetada aún resta su implementación, a cargo del Ejecutivo.

La concejala impulsora de la norma, Marcela Aeberhard, expresó a UNO Santa Fe: "La ordenanza está motivada por los reiterados hechos que se dan en la ciudad. Las disputas territoriales se dan con violencia y los hechos pasan porque no hay una decisión política. En la norma instamos a la Secretaría de Control y al Área de Desarrollo Social a que se generen cupos para que estas personas inscriptas puedan tener asignadas zonas y horarios, y que ordenemos el sistema. Se ha multiplicado la gente en la vía pública cuidando coches porque la situación social se ha agravado. Entonces, si no encontramos respuesta con decisión política del intendente actual vamos a esperar demasiado tiempo para poder tener algún cambio".

"Queremos que el registro comience a funcionar, que empiece a haber un ordenamiento territorial sobre quiénes son, en qué situación están y encontrando algún tipo de respuesta. Esto no está pasando y los casos se multiplican. También queremos decir que una cosa son las personas que generan hechos delictivos que eso está dentro del MPA, la policía, las fuerzas de seguridad, que queda al servicio de un código de contravenciones que ya está vigente en la provincia; y otro tema son las personas que no tienen problemas con la ley y que es su único modo de subsistencia. En enero un cuidacoches quiso evitar un robo y lo mataron de una puñalada. No todos son así y no todos los casos son iguales", agregó.

Y además, apuntó: "La teoría de prohibir sería fantástica, porque prohibiríamos la pobreza y que haya necesidad. Pero hoy existen y al debate en el Concejo ya lo dimos. Hace exactamente un año el intendente decía «que el Concejo Municipal lo decida: lo regule o lo prohíba», y lo regulamos. Hay que reglamentar las normas, eso estamos esperando. En el 2010, hace nueve años, se hizo la última acción cuando el intendente de ese entonces habilitó el registro e implementó pecheras y credenciales. Se relevaron 300 cuidacoches, hoy eso se multiplicó, lo vemos permanentemente".

Asimismo reclamó la concejala: "La norma es clara, coincide con el estacionamiento medido. Cuando el inspector de tránsito está viendo si pasaron la tarjeta o no, y vea un cuidacoches tiene que poder dar una orden para disuadir, obviamente con las fuerzas de seguridad presentes. Si no parece que están solo para recaudar. Y todo el factor humano del municipio tiene que estar al servicio del cumplimiento de las normas vigentes de la ciudad. Si no le damos al ciudadano la carga de tener que hacer todo, de denunciar, de prevenir. Y quién protege los intereses de las personas que tienen un auto, una moto con mucho esfuerzo y sufren permanentemente estas situaciones".

¿Qué dice la ordenanza?

El "Programa inclusivo de cuidadores de vehículos" estipula que cada una de las personas que se desempeñan en esta actividad cuenten con un carné habilitante y un chaleco identificatorio emitido por la Municipalidad. Para ello, se deberá crear un "Registro de cuidadores de vehículo" que estará publicado en la página web del municipio.

Además, propone que el gobierno local deberá fijar el número de credenciales a otorgar. En esa línea, tendrá la misión de delimitar la zona en la que puedan desempeñarse y se le asignará a cada trapito al menos un sector de una calle para ofrecer el servicio.

Los permisos serán concedidos en aquellos espacios en los cuales el estacionamiento de vehículos se encuentra permitido. Cabe aclarar que no estará permitido en zonas de estacionamiento medido.

La ordenanza permite que se desarrolle la actividad "en lugares donde se realizan eventos deportivos, culturales o de entretenimiento de carácter masivo". Para esos casos especiales, el área de Control municipal deberá definir la cantidad de cuidadores de vehículos. El proyecto establece que la distribución y cupos asignados podrán variar de un evento a otro.

La iniciativa deja en claro que "la contribución económica (de los automovilistas) será voluntaria y no se podrá exigir "el pago de canon alguno".

Quienes deseen formar parte del registro deberán completar una planilla de inscripción con datos personales, la cual estará a disposición de cualquier interesado. Entre las obligaciones se destaca la presentación de un "certificado de buena conducta" y la participación en "programas de capacitación y promoción del empleo municipal, provincial o nacional".

La credencial otorgada contendrá: foto, nombre y apellido; DNI, número de registro y la asignación de la zona en la que se desarrollará su actividad. La misma, deberá ser presentada en caso de que el personal del área de Control del municipio lo solicite. En tanto, serán causales de suspensión no tener el chaleco refractario, por ejemplo, o exigir una suma fija de dinero.

El carné se deberá renovar todos los años y para hacerlo deberán acreditar su participación en algunos de los programas de capacitación de empleo.

Tendrán prioridad para acceder al permiso de "cuidador" las personas mayores de 40 años y aquellas que tengan algún tipo de discapacidad.