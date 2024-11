Reforma Constitucional: el PJ la calificó de "apresurada" y asegura que Pullaro "solo busca su reelección"

Pullaro defendió la reforma judicial: "Necesitamos una justicia moderna, esta Corte lleva 30 años haciendo lo mismo"

“En el marco del debate que pretende imponer el oficialismo sobre una posible Reforma de la Constitución, se reafirmó la larga tradición política del peronismo por el respeto irrestricto a la institucionalidad, que entendemos ha sido vulnerada en este tiempo por mayorías circunstanciales para considerar un tema de tal trascendencia”, comienza el comunicado.

Reforma constitucional y el PJ

“Hoy estamos frente a una avanzada autoritaria y de perpetuación en el poder que solo busca la autoreelección del actual gobernador”, dispara. Por último abre una ventana al diálogo al sostener que los procesos de reforma constitucional “exigen un diálogo democrático, con los partidos políticos, abierto y de cara a la sociedad”. Unidos esperaba esta definición para saber el PJ acompañaba y en qué términos.

Vale recordar que el período de sesiones ordinarias termina esta semana, el 30 de noviembre, por lo que el oficialismo -no sin diferencias internas- busca imprimirle celeridad al tratamiento de la ley de necesidad de reforma constitucional que es la piedra basal del proceso que se completará el año que viene.

El PJ cuestiona las formas, no se opone al proceso. Interpreta que el gobierno está cerrando con cada tribu por su cuenta para que le den los votos y nada más, sin debatir el contenido. “Vamos a hacer una reforma por 50 años, hagamos una reforma con consenso real, no la reforma que quiere el gobernador, hablada con los que les da el voto y nada más”, agregaron off the record desde el peronismo.

Firmaron el comunicado el presidente del PJ, Guillermo Cornaglia, Armando Traferri, María Luz Rioja, Marcos Corach, Eduardo Toniolli, Alcides Calvo, Lucila De Ponti, Alejandra Rodenas, Ruben Pirola, Verónica Baro Graf, Oscar Cachi Martínez, Celia Arena, Juan Manuel Pusineri, Diego Giuliano, Germán Martínez, Walter Agosto, entre otros.