Pullaro defendió la reforma judicial: "Necesitamos una justicia moderna, esta Corte lleva 30 años haciendo lo mismo"

Pullaro defendió los cambios en la Corte Suprema de Santa Fe. Destacó su buena relación con los jueces, pero subrayó la necesidad de una justicia más ágil, ordenada y económica. También aclaró que la reforma constitucional no es una prioridad para su gestión.

“Nosotros damos discusiones que nos llevan a un lugar de incomodidad. Para mí sería más fácil, como muchos me dijeron, «te conviene arreglar con la Corte». Esta Corte, no es una Corte que ha obstruido, ni que molesta; pero es una Corte que no ha hecho las reformas que necesitamos para tener una justicia ágil, ordenada, más barata, que dé más respuestas”, expresó el mandatario provincial.

Rafael Gutiérrez sobre la chance de renunciar a la Corte: "Estoy pensando la decisión pero me debo a mi gente del Poder Judicial"

El gobernador reconoció su buena relación personal con los jueces de la Corte, pero remarcó que la justicia en la provincia no ha evolucionado para enfrentar los desafíos actuales.

“No es porque sean gente mala, es gente buena. Yo tengo buena relación personal con ellos. Pero hace más de 30 años que están en ese lugar. Necesitamos pensar en una justicia moderna”, insistió Pullaro.

En relación al presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, quien expresó que evaluaría la reforma judicial y consideraría su retiro, Pullaro valoró su actitud pero reafirmó su posición: “Yo valoro y respeto lo que dijo, pero vine para cambiar las cosas. Necesitamos una justicia moderna, que dé respuestas y que gaste menos. Y claramente esta Corte no lo logra hacer, porque hace 30 años que viene haciendo lo mismo”.

La reforma judicial es ley y la Corte Suprema de Santa Fe tendrá siete integrantes

En un mensaje más amplio sobre su gestión, el gobernador también habló de las reformas que ya ha impulsado, como la reforma jubilatoria, la cual calificó de incómoda pero necesaria.

“La reforma jubilatoria nos puso en un lugar de incomodidad, con reclamos permanentes. Pero sin hacer esas reformas no habríamos podido avanzar con muchas obras, como el puente Santa Fe-Santo Tomé, cuya licitación ya está en marcha. Estamos invirtiendo 54.000 millones de pesos en la capital provincial”, destacó Pullaro.

Pullaro dijo que la reforma constitucional no es una prioridad para el Ejecutivo

El gobernador Pullaro también fue consultado por la reforma constitucional que actualmente está siendo debatida en el ámbito legislativo.

A pesar de que varios partidos de su frente político están impulsando cambios, Pullaro aclaró que no es una prioridad para su gestión.

“La reforma constitucional es algo que toman los partidos políticos que tienen peso en nuestro frente político. Nosotros somos un gobierno constituido por diez partidos y, si Dios quiere, habrá más el año que viene. Pero no estoy empujando la reforma constitucional. Tenemos problemas graves como la seguridad y la educación que necesitan nuestra atención inmediata”, expresó.

Por último, el gobernador mencionó avances en materia de seguridad, destacando que la provincia está cerrando el año con una disminución de la violencia, lo que calificó como el “menos violento del siglo”. “Si no tuviéramos las leyes más duras del país, no podríamos tener el control de la cárcel y de la calle”, aseguró.

Pullaro también enfatizó la importancia de continuar trabajando en el fortalecimiento del sistema educativo, especialmente con el plan de alfabetización “Raíz”, que considera fundamental para la formación de los jóvenes santafesinos. “Tenemos que seguir mejorando la educación, algo que estaba muy descuidado en la provincia”, concluyó.