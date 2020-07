Este viernes se realizó una reunión entre el gobierno provincial y los gremios docentes para tratar la evaluación de los protocolos sanitarios. Fue la oportunidad para abordar la situación de la vuelta a clases en las escuelas que están en localidades más pequeñas (en zonas rurales) y en regiones en las que no existe circulación del virus.

Adriana Cantero, ministra de Educación de la provincia, anticipó que el encuentro sirvió para reorganizar el segundo semestre de trabajo del sistema educativo. La funcionaria habló de "tres primeras semanas estratégicas" y explicó: "La semana que viene es una semana de limpieza de todos los edificios escolares, por una cuestión de sanidad y mantenimiento de los espacios. Y las dos primeras semanas de agosto será un tiempo de capacitación para todo el personal que trabaja en las escuelas (asistentes escolares y docentes) respecto de protocolos, de recomendaciones (en el marco de la pandemia) y de los formatos escolares que van a caracterizar este período de trabajo"

Precisó que continuarán brindándose contenidos en forma virtual. En cuanto al regreso a las aulas, indicó: "A partir de la tercera semana estaríamos viendo la situación epidemiológica, si podemos comenzar con la presencialidad o no con las escuelas que estarían dentro del criterio de burbuja comunitaria. El resto, continuará a distancia, como siempre; pero con trabajo mucho más orientado desde el Ministerio de Educación".

En relación a la cantidad de escuelas que podrían reabrir y recibir a los alumnos, Cantero dijo: "Hemos hecho un primer mapeo de unas 400 escuelas que estarían en condiciones de burbujas comunitarias, pero ese dato tienen que cerrarlo en una mirada mucho mas artesanal y situada, las direcciones regionales; fundamentalmente para cuidar que no haya traslado de docentes, ni de alumnos hacia esas escuelas". Advirtió que estas instituciones están ubicadas en el centro norte de la provincia y tienen "un criterio de ruralidad y de pequeña comunidad".

Informó que se acordó con los gremios comenzar "el miércoles (29 de julio) con la paritaria técnica pedagógica para resolver precisiones de la enseñanza en cada nivel y el día viernes el primer encuentro de la paritaria salarial".

El secretario de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, dijo en relación a la convocatoria a paritarias para discutir salarios en los diferentes gremios. "Vamos a empezar a conversar sector por sector. El sector docente y lógicamente con el sector estatal que representa UPCN y ATE; también con el resto de los sectores de la administración pública. La idea es conversar en el marco paritario que implica no solo cuestiones salariales, sino con condiciones de trabajo, en un momento en que lo sanitario hace poner la vista de forma más intensa".

Consultado sobre si habrá porcentajes de aumento salarial, Pusineri señaló: "No hay definición en el tema. Sí el compromiso de mirar el tema del salario. La situación económica no es sencilla para la provincia; estamos experimentando una caída muy fuerte en la recaudación, sobre todo en lo que es coparticipación nacional. El Estado provincial viene asistiendo a sectores que antes no demandaban, en los sanitario, social".

Igualmente, insistió: "Asumimos mirar la cuestión salarial en el sector público pero no tenemos ninguna definición de cómo hacerlo, ni qué implica; sí conversarlos con los distintos gremios".