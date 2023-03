Remiseros exigen que los trámites de las licencias sea más ágiles

Un gran número de remiseros realizaron una protesta frente al playón de la Municipalidad para pedir por los trámites administrativos de habilitaciones para que los autos puedan circular . El presidente de la asociación de remiseros de Santa Fe, Raúl Aguado, dialogó con el Móvil de UNO y afirmó: "El reclamo es para la parte de las habilitaciones de los autos que debe hacer la Municipalidad. Tenemos muchos que están sin poder realizar el trámite y es algo que sucede de manera constante desde hace unos dos años. Si bien en algunas oportunidades fuimos atendidos por personal de la Dirección de Movilidad del municipio, con quienes estuvimos trabajando, no encontramos soluciones y seguimos con los mismos problemas".

representante remiseros Raul Aguado.jpg Raúl Aguado, asociación de Remiseros UNO Santa Fe

"La cuestión es que los trámites duran una eternidad y hay entre 15 o 20 autos parados porque no sus dueños no pueden hacer estos trámites. Ahora lo que nos argumentan es la falta de personal y que no le pagan horas extras a los trabajadores, por lo que pedimos que se haga como sucedió durante pandemia, y exista la posibilidad de una prórroga para poder seguir circulando", agregó Aguado.