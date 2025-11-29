Revelan el principal motivo por el que la gente más requiere el auxilio del servicio de emergencias 911

Uno Santa Fe | Santa Fe | servicio

29 de noviembre 2025 · 08:38hs
El servicio de emergencias 911 de Santa Fe, que integra la atención telefónica y el sistema de videovigilancia provincial, atraviesa una evolución en el tipo de demandas que recibe a diario. Según explicó su director, Pablo Polito, gran parte del trabajo operativo está vinculado a las alarmas privadas, muchas veces activadas por fallas o movimientos no vinculados a robos.

Lo que mayormente nos consume la demanda son las alarmas privadas. Nos quitan el 30% de la operatividad policial y en la mayoría de los casos no hay novedad”, detalló el funcionario en diálogo con Radio 2. Se refiere a las alarmas domiciliarias cuyos prestadores derivan la alerta directamente a la Policía, lo que dispara el envío de un móvil a verificar la situación.

Ante este panorama, Polito adelantó que se trabaja en un proyecto de ley para ordenar el sistema y evitar un “uso irracional” de los recursos de calle. La intención es que el personal policial no quede atado a intervenciones que, en la mayoría de los casos, resultan ser falsas alarmas.

Crece el uso del 911 como medida preventiva

Si bien las alarmas continúan liderando el volumen de intervenciones, el director del servicio destacó otro fenómeno que viene en aumento: los llamados por presencia de “personas sospechosas”.

“La mayoría de los llamados no son por robo”, señaló. “Lo que ha crecido mucho es el llamado por persona sospechosa. Y esto está bueno porque la gente empieza a usar al 911 como una herramienta preventiva”.

Según explicó, cuando se recibe una llamada de este tipo se envía un móvil al lugar para identificar a la persona, verificar si tiene pedido de captura y también controlar si el vehículo posee algún registro de secuestro. “En estos 24 meses este tipo de llamada viene creciendo”, indicó Polito.

Resultados y participación ciudadana

El funcionario aseguró que el uso preventivo del 911 por parte de los vecinos permitió intervenciones policiales efectivas. “Se ha prevenido y se ha dado también con personas con pedido de captura o vehículos que tenían pedido de secuestro”, afirmó.

Por ese motivo, alentó a la ciudadanía a mantener ese vínculo: “Tratamos de alentar a la gente para que llame ante la duda, ante cualquier situación que le genere sospecha”.

