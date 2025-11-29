Revelan el principal motivo por el que la gente más requiere el auxilio del servicio de emergencias 911

La Central de Emergencias observa un patrón distinto en las consultas y trabaja en una propuesta legislativa para mejorar la utilización del recurso policial

El servicio de emergencias 911 de Santa Fe , que integra la atención telefónica y el sistema de videovigilancia provincial, atraviesa una evolución en el tipo de demandas que recibe a diario. Según explicó su director, Pablo Polito , gran parte del trabajo operativo está vinculado a las alarmas privadas , muchas veces activadas por fallas o movimientos no vinculados a robos.

“ Lo que mayormente nos consume la demanda son las alarmas privadas. Nos quitan el 30% de la operatividad policial y en la mayoría de los casos no hay novedad ”, detalló el funcionario en diálogo con Radio 2. Se refiere a las alarmas domiciliarias cuyos prestadores derivan la alerta directamente a la Policía, lo que dispara el envío de un móvil a verificar la situación.

Ante este panorama, Polito adelantó que se trabaja en un proyecto de ley para ordenar el sistema y evitar un “uso irracional” de los recursos de calle. La intención es que el personal policial no quede atado a intervenciones que, en la mayoría de los casos, resultan ser falsas alarmas.

911patrullero.jpg_1756841869.jpg

Crece el uso del 911 como medida preventiva

Si bien las alarmas continúan liderando el volumen de intervenciones, el director del servicio destacó otro fenómeno que viene en aumento: los llamados por presencia de “personas sospechosas”.

“La mayoría de los llamados no son por robo”, señaló. “Lo que ha crecido mucho es el llamado por persona sospechosa. Y esto está bueno porque la gente empieza a usar al 911 como una herramienta preventiva”.

Según explicó, cuando se recibe una llamada de este tipo se envía un móvil al lugar para identificar a la persona, verificar si tiene pedido de captura y también controlar si el vehículo posee algún registro de secuestro. “En estos 24 meses este tipo de llamada viene creciendo”, indicó Polito.

Resultados y participación ciudadana

El funcionario aseguró que el uso preventivo del 911 por parte de los vecinos permitió intervenciones policiales efectivas. “Se ha prevenido y se ha dado también con personas con pedido de captura o vehículos que tenían pedido de secuestro”, afirmó.

Por ese motivo, alentó a la ciudadanía a mantener ese vínculo: “Tratamos de alentar a la gente para que llame ante la duda, ante cualquier situación que le genere sospecha”.

