Robaron ventiladores y elementos de limpieza en la escuela N° 137 José de Amenábar de barrio Siete Jefes

Delincuentes ingresaron durante el fin de semana largo. La policía analiza cámaras de seguridad y releva testigos para identificar a los autores.

Este martes, las autoridades de la escuela N° 137 José de Amenábar , ubicada en Juan del Campillo al 800 en el barrio Siete Jefes de la ciudad de Santa Fe, denunciaron un robo ocurrido durante el fin de semana largo. Delincuentes ingresaron al establecimiento y se llevaron ventiladores de pared y elementos de limpieza , provocando preocupación entre la comunidad educativa.

Tras la denuncia radicada en la Comisaría 3° , policías de esa dependencia junto con agentes de la Estación Policial Centro (EPC) se trasladaron hasta la escuela para realizar una verificación del edificio. Allí constataron el faltante y comenzaron las primeras actuaciones.

Los uniformados también dialogaron con vecinos de la zona para obtener datos relevantes y buscaron imágenes de cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas, que pudieran haber registrado el paso de los autores del robo.

El caso quedó en manos de los oficiales de Orden Público, quienes continúan con la recolección de pruebas y testimonios.

Testigos e imágenes

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que a su vez comunicó el hecho al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario judicial ordenó la elaboración de un informe detallado, la identificación de testigos y el secuestro de todas las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del sector.

