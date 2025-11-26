Uno Santa Fe | Santa Fe | escuela

Robaron ventiladores y elementos de limpieza en la escuela N° 137 José de Amenábar de barrio Siete Jefes

Delincuentes ingresaron durante el fin de semana largo. La policía analiza cámaras de seguridad y releva testigos para identificar a los autores.

Juan Trento

Por Juan Trento

26 de noviembre 2025 · 09:21hs
Escuela José Amenábar en barrio 7 Jefes 

gentileza

Escuela José Amenábar en barrio 7 Jefes 

Este martes, las autoridades de la escuela N° 137 José de Amenábar, ubicada en Juan del Campillo al 800 en el barrio Siete Jefes de la ciudad de Santa Fe, denunciaron un robo ocurrido durante el fin de semana largo. Delincuentes ingresaron al establecimiento y se llevaron ventiladores de pared y elementos de limpieza, provocando preocupación entre la comunidad educativa.

Investigación policial

Tras la denuncia radicada en la Comisaría 3°, policías de esa dependencia junto con agentes de la Estación Policial Centro (EPC) se trasladaron hasta la escuela para realizar una verificación del edificio. Allí constataron el faltante y comenzaron las primeras actuaciones.

Los uniformados también dialogaron con vecinos de la zona para obtener datos relevantes y buscaron imágenes de cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas, que pudieran haber registrado el paso de los autores del robo.

El caso quedó en manos de los oficiales de Orden Público, quienes continúan con la recolección de pruebas y testimonios.

Testigos e imágenes

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que a su vez comunicó el hecho al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario judicial ordenó la elaboración de un informe detallado, la identificación de testigos y el secuestro de todas las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del sector.

LEER MÁS: Aprehendieron a una mujer que abandonó a su hijo con síndrome de down en la plaza del Palomar

escuela robo barrio Siete Jefes
Noticias relacionadas
autonomia municipal en santa fe: la legislatura abre el debate por la nueva ley organica

Autonomía municipal en Santa Fe: la Legislatura abre el debate por la nueva Ley Orgánica

miercoles soleado y con suba de las temperaturas en la ciudad de santa fe antes de la llegada de las lluvias

Miércoles soleado y con suba de las temperaturas en la ciudad de Santa Fe antes de la llegada de las lluvias

ley tributaria 2026: la provincia presenta un plan con reducciones impositivas historicas

Ley Tributaria 2026: la Provincia presenta un plan con "reducciones impositivas históricas"

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Lo último

Colón es el único campeón de la ciudad y lo consiguió en nuestro mandato

"Colón es el único campeón de la ciudad y lo consiguió en nuestro mandato"

Los dos beneficios clave que marcan el rumbo de la Ley Tributaria 2026 en Santa Fe

Los dos beneficios clave que marcan el rumbo de la Ley Tributaria 2026 en Santa Fe

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Último Momento
Colón es el único campeón de la ciudad y lo consiguió en nuestro mandato

"Colón es el único campeón de la ciudad y lo consiguió en nuestro mandato"

Los dos beneficios clave que marcan el rumbo de la Ley Tributaria 2026 en Santa Fe

Los dos beneficios clave que marcan el rumbo de la Ley Tributaria 2026 en Santa Fe

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

La Europa League inicia su quinta fecha con el Aston Villa del Dibu Martínez y el Lyon de Tagliafico

La Europa League inicia su quinta fecha con el Aston Villa del "Dibu" Martínez y el Lyon de Tagliafico

Suben los casos de coqueluche y piden acelerar la vacunación: la situación en Santa Fe

Suben los casos de coqueluche y piden acelerar la vacunación: la situación en Santa Fe

Ovación
Colón es el único campeón de la ciudad y lo consiguió en nuestro mandato

"Colón es el único campeón de la ciudad y lo consiguió en nuestro mandato"

Arrancan las semifinales del Clausura Chijí Serenotti

Arrancan las semifinales del Clausura Chijí Serenotti

Santa Fe fue escenario de la Copa Argentina de Triatlón José Dinoto

Santa Fe fue escenario de la Copa Argentina de Triatlón José Dinoto

Lemaire, uno de los grandes candidatos en la Santa Fe-Coronda para aficionados

Lemaire, uno de los grandes candidatos en la Santa Fe-Coronda para aficionados

Magdalena en UNO 106.3: El socio nos elegirá porque sabe que se precisa un cambio

Magdalena en UNO 106.3: "El socio nos elegirá porque sabe que se precisa un cambio"

Policiales
La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL