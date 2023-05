Roberto Mirabella: "Fue un discurso no sólo marcado por lo que se hizo, sino también por lo que vamos a hacer"

“El gobernador planteó también los desafíos que tenemos por delante para los próximos años en la provincia de Santa Fe, fue un discurso no sólo marcado por loque se hizo, sino también por lo que vamos a hacer”, explicó Mirabella. Y agregó: “El piso que se deja en esta etapa es mucho más alto de lo que Perotti encontró, con lo cual primero hay que consolidar hoy lo que está en marcha que no va a terminar con la gestión de él. Hay que profundizar las transformaciones, hay que profundizar los logros, hay que corregir errores, hay que de hacer lo que no se hizo, hay que ir más rápido, hay que avanzar más lejos, lo que no hay que hacer es mirar para atrás ni cambiar de camino”.