La falta de mantenimiento en uno de los corredores nacionales más transitados del centro-norte santafesino evidencia el abandono del Gobierno Nacional. Entre Santa Fe y San Justo, los pastizales crecieron tanto que en varios sectores ya no existe banquina y comienzan a cubrir señales clave.

Ruta 11. Mientras se espera la concesión, los yuyos de la banquina ya tapan los carteles que advierten sobre los radares en la traza nacional.

La falta de mantenimiento en las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe vuelve a quedar expuesta en la Ruta 11 , especialmente en el tramo que une la ciudad capital con San Justo. El deterioro se profundizó en las últimas semanas, tras las lluvias que aceleraron de manera notable el crecimiento de los yuyos y pastizales.

En varios sectores, los yuyos alcanzaron una altura tal que directamente eliminaron la banquina , dejando a los conductores sin un espacio seguro para detenerse ante una emergencia.

No se trata solo de la altura: la vegetación es tan densa que forma verdaderas “paredes” a ambos lados de la calzada, generando una sensación de encierro que complica la visibilidad.

El escenario es cada vez más crítico. Algunos carteles ya comienzan a quedar tapados, entre ellos señales de velocidad máxima, indicaciones de curvas peligrosas y hasta los que advierten sobre la presencia de radares.

Uno de estos casos se observa a la altura de Emilia, en el norte del departamento La Capital, donde un cartel de “Atención Radar” está parcialmente cubierto por los yuyos.

sin banquinas 01 Ruta 11 sin banquina a la altura de Emilia.

Una ruta a la espera de la concesión

La ruta 11 integra el listado de corredores que el gobierno nacional planea licitar. Si bien ya avanzaron los procesos para las etapas I y II, este tramo —de 511 kilómetros entre Nelson y Resistencia— todavía no tiene convocatoria abierta, por lo que su mantenimiento continúa en manos de Vialidad Nacional.

A la espera de esa concesión, los trabajos sobre la traza son mínimos. En los últimos meses, las intervenciones realizadas por el gobierno nacional fueron producto de órdenes judiciales, tras las presentaciones hechas por los diputados Dionisio Scarpin —por el norte provincial— y José Corral.

La situación más reciente ocurrió en septiembre, cuando la Cámara Federal de Rosario ratificó una cautelar presentada por Corral que obliga a la Nación a ejecutar obras urgentes en un tramo de más de 110 kilómetros, afectando a localidades como Recreo, Gobernador Candioti, Iriondo, Nelson, Llambi Campbell, Cabal, Emilia, Videla y San Justo.

Según el fallo, los trabajos deben incluir bacheo preventivo, limpieza de banquinas y desagües, iluminación, señalización y otras tareas esenciales para garantizar la seguridad de los usuarios. La resolución representó un nuevo revés para Vialidad Nacional en materia de mantenimiento vial.

carteles ruta 11 1

En otros tramos, especialmente en zonas cercanas a pueblos donde la Ruta 11 funciona como una avenida principal, son las propias comunas las que optan por cortar los yuyos y mantener las banquinas en condiciones. En algunos casos lo hacen mediante acuerdos con propietarios de campos, que aportan la maquinaria necesaria para realizar las tareas.

Las emergencias también suelen ser atendidas por los gobiernos locales, porque de no hacerlo corren el riesgo de quedar aislados. Un ejemplo ocurrió este año, cuando un árbol cayó sobre la ruta e interrumpió completamente el tránsito. En esa oportunidad, la comuna de Llambi Campbell se hizo cargo de la situación y, con maquinaria propia, retiró el árbol y permitió restablecer la circulación.

Cinco peajes y obras para 500 kilómetros

En julio, durante una audiencia pública en Resistencia, Vialidad Nacional presentó el plan de obras previsto para la Ruta 11, en un tramo de 497 kilómetros desde Nelson hasta Resistencia. El encuentro contó con intendentes, presidentes comunales y entidades del norte santafesino, quienes reiteraron su reclamo histórico: una reparación profunda y definitiva del corredor.

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la instalación de cinco peajes, ubicados en Llambi Campbell, Gobernador Crespo, Vera, Guadalupe Norte y Florencia. La propuesta generó preocupación entre autoridades y usuarios, que temen tener que pagar por circular en una ruta aún deteriorada, sin garantías plenas de cumplimiento del cronograma de obras.

Mantenimiento rutinario previsto

El plan de mantenimiento rutinario previsto para la Ruta 11 incluye tareas básicas pero esenciales, como el bacheo superficial, el sellado de grietas, el corte de pastos, el perfilado de banquinas, la reparación de alcantarillas, la actualización de señalización y la reposición de defensas y luminarias. Estas acciones buscan sostener mínimamente la transitabilidad del corredor mientras avanza el proceso de concesión.

Obras iniciales (primer año de concesión)

En cuanto a las obras iniciales, proyectadas para el primer año de concesión, se prevé una intervención intensiva que abarque bacheo profundo, reparación estructural de bordes y fisuras, limpieza integral de banquinas, sustitución de señalización y barandas, recuperación de iluminación y mejoras en desagües, cordones y refugios para pasajeros. Todo esto se ejecutará bajo un sistema de fiscalización “por resultado”, lo que exigirá estándares verificables de calidad en cada tramo intervenido.

Obras de rehabilitación (años 1 a 5)

Finalmente, las obras de rehabilitación previstas para los años 1 a 5 contemplan una recuperación más profunda del corredor vial, con la colocación de nuevas carpetas asfálticas, el reciclado de capas existentes, la corrección de peraltes, el refuerzo de banquinas y una intervención mínima anual de entre 1 y 5 kilómetros por sección, según el nivel de deterioro detectado en cada tramo.

La Ruta 11, uno de los ejes neurálgicos del centro-norte santafesino, sigue esperando respuestas mientras su deterioro crece día a día. En el medio, los usuarios conviven con banquinas inexistentes, pastizales que comen la señalización y un nivel de abandono que se vuelve cada vez más peligroso.