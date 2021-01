"No fue un encuentro aislado", le dijo a UNO Santa Fe Alejandro Caveggia uno de los referentes del sector que participo del cónclave con funcionarios provinciales.

Destacó el gesto del gobernador Perotti, quien ordenó que el Ministro de la Producción, Daniel Costamagna, encabezara la reunión y de la cual también participaron representantes de las carteras sanitaria, laboral y de la Secretaría de Turismo.

"El miércoles tuvimos la primera mesa de trabajo. Expusimos todas olas problemáticas, que tienen muchas aristas", le dijo Caveggia a este medio.

Si bien se mostró esperanzado y expectante de los resultados que puedan arrojar las reunión periódicas con el gobierno, advirtió que "todavía no hay fecha de regreso, ni protocolos definidos. Estamos viendo cómo arrancar"

Comentó con inquietud que "hay clientes que no quieren postergar mas sus fiestas y que piden la devolución del dinero, algo que podría arrastrar el cierre de salones, quiebras; empleados en la calle".

En esa línea, expresó que los cumpleaños de 15 representan cerca del 70 por ciento del total de fiestas y son la mayor preocupación. "Lo que pasa es que una chica que cumplía 15 años en abril (2020), se encuentra con que ya tiene 16. Con los casamientos es diferente, se suspende hasta que se pueda, pero no en los cumpleaños de 15"

Recordó que el sector "hace un año que está bancando todo con cero ingreso. Somos el único rubro, junto con los peloteros y boliches, que no hemos vuelto a abrir". Lamentó que el sector todavía esté con las puertas cerradas, mientras se multiplican las fiestas clandestinas y encuentros sociales sin cuidados, ni protocolos.

Cuestionó que "no haya existido una política nacional que atienda de manera preferencial a los que no hemos podido trabajar. Porque no es lo mismo trabajar a media máquina, o con protocolos (como lo están haciendo los bares) que directamente tener prohibido trabajar". Y definió: "Estamos ahorcados, endeudados, no tenemos más recursos".