Santa Fe bajo alerta naranja y amarilla por tormentas: lluvias intensas y viento durante todo el día

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente dos alerta por tormentas que abarca a los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay de la provincia de Santa Fe una naranja que abarca la mañana y tarde de este miércoles que se transforma en amarillo al llegar la noche . Según informa el organismo para el primer aviso "El área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, los cuales podrían ser superados localmente".

En tanto para las últimas horas de la jornada "el área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, los cuales podrían ser superados localmente".

Pronóstico extendido

El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada cubierta, con lluvias y mucho viento y una temperatura de 19.2° a las 7.30 de la mañana, con una máxima prevista de 21°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables. En el día de la fecha, se observa que el ingreso de aire frío gana predominio en la región, no obstante ello no se espera una mejoría significativa en las condiciones meteorológicas de la misma. Si bien se espera que por acción del sistema relativamente frío las condiciones tiendan a mejorar permitiendo que a partir de mañana las jornadas sean mayormente despejadas, las mismas deberían mantenerse con algún grado de inestabilidad y con presencia de alguna nubosidad por momentos. Respecto de las temperaturas, mientras que los registros mínimos deberían mantenerse oscilando entre los 16° y los 20°, las máximas deberían elevarse levemente a partir de mañana y hasta por lo menos el domingo, alcanzando el rango de los 25° a los 27°.

Jueves con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse durante el día y con condiciones algo inestables a relativamente estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 17º y ascenso de las máximas, 25º. Vientos leves a moderados o regulares por momentos del sector suroeste, rotando al oeste/suroeste por momentos.

En tanto para el viernes se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos, sobre todo hacia la tarde y tarde/noche con condiciones relativamente estables a algo inestables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 16º y suave ascenso de las máximas, 26º. Vientos leves predominando del sector oeste/suroeste, rotando al sur/sureste.

Por último el fin de semana se espera un sábado con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos y condiciones relativamente estables a algo inestables, con tendencia a inestabilizarse lenta y gradualmente. Temperaturas en con poco cambio: mínima 17º y máxima 27º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste, rotando al este/noreste por momentos.

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