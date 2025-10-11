Santa Fe fija plazo final: a partir de julio de 2026, la administración pública será 100% digital

El decreto firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro establece que todos los procedimientos deberán tramitarse de manera digital, promoviendo eficiencia, transparencia y reducción del uso de papel.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe dispuso, mediante el Decreto Nº 2518/25 , que a partir del 1 de julio de 2026 todas las actuaciones administrativas deberán gestionarse exclusivamente por medios digitales , a través de la Plataforma de Gestión Digital Timbó.

La medida se enmarca en el proceso de transformación digital que impulsa el programa Territorio 5.0, creado por el Decreto Nº 0191/24, y que incluye herramientas como la Plataforma Timbó, el Programa de Despapelización (Decreto Nº 0400/24) y el Programa Simple (Decreto Nº 0496/25), orientadas a la simplificación y desburocratización del Estado.

LEER MÁS: Adiós al papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente

Ecosistema digital provincial

Actualmente, el ecosistema digital provincial cuenta con 22.803 expedientes electrónicos. Además, ya existen 117 trámites que los ciudadanos pueden hacer de forma completamente digital a través de atención virtual. La iniciación de expedientes electrónicos viene creciendo de manera sostenida. Mientras que en julio los expedientes digitales representaban el 11 % de todos los expedientes generados en la administración pública provincial, en septiembre esa participación llegó a casi el 20%. En este último mes el incremento intermensual fue cercano al 30%.

La secretaria de Gestión Pública, Natalia Galano, destacó que “este proceso de transformación digital nos permite ordenar la administración. Cuando digitalizamos un trámite, simplificamos los procedimientos y, además, transparentamos todo: los pasos, los requisitos y la gestión, facilitando el acceso de los ciudadanos a los bienes y servicios del Estado desde cualquier lugar de la provincia”.

Asimismo, Galano subrayó el trabajo en capacitación y desarrollo de capacidades del personal: “Hoy tenemos más de veinte mil personas formadas en el uso de Timbó, lo que demuestra que la curva de aprendizaje alcanzó un nivel que nos permite acelerar el proceso. Tenemos capacidades instaladas, equipos con experiencia y una sinergia que nos impulsa a avanzar con mayor rapidez en la transformación digital”.

Cambio de paradigma

El decreto establece que, desde el 1 de julio de 2026, no podrán iniciarse gestiones en formato papel, y que todos los organismos deberán garantizar la tramitación digital de sus procedimientos administrativos. La Unidad de Gestión Timbó, junto con la Secretaría de Gestión Pública, la Secretaría Legal y Técnica y la Secretaría de Tecnologías para la Gestión, tendrá a su cargo el acompañamiento técnico y el monitoreo de la implementación, junto con el desarrollo de los sistemas y la renovación de la infraestructura normativa de la administración pública.

En sus fundamentos, la norma destaca que “la transformación digital de la administración pública santafesina ha avanzado considerablemente, incorporando nuevas herramientas y promoviendo la capacitación continua de los agentes públicos”.

Natalia Galano, también remarcó el valor de garantizar la accesibilidad y equidad digital: “La brecha digital existe y estamos trabajando para mitigar al máximo el impacto de la digitalización sobre los sectores más vulnerables y expuestos a esa brecha. El programa Santa Fe Más Conectada que lleva adelante la Secretaría de Tecnologías para la Gestión, ya provee de conectividad por fibra óptica a más de cien localidades del norte provincial, y próximamente se ampliará al centro y sur. Queremos que todos los santafesinos, sin importar dónde vivan, tengan las mismas oportunidades de acceso a los servicios, programas y beneficios del Estado”.

La decisión forma parte de una política de Estado que busca reducir el uso de papel, optimizar los recursos públicos, profundizar la igualdad de oportunidades, mejorar la eficiencia y garantizar mayor transparencia en la gestión, consolidando a Santa Fe como referente nacional en materia de innovación administrativa y gobierno digital.

Sobre Timbó

La Plataforma Timbó es un ecosistema digital de aplicaciones desarrollado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe para digitalizar toda la administración pública provincial. El objetivo es la tramitación electrónica de todas las gestiones administrativas, incluyendo expedientes digitales, documentos oficiales, firma digital de actos administrativos y atención virtual al ciudadano.