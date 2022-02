También estuvo presente la abuela de Lucio Belfiori, baleado hace dos semanas en la costanera durante el robo de su moto y quien permanece en grave estado internado en el hospital Cullen.

marcha santa fe sangra 2.jpg Poca convocatoria a la marcha por pedido de seguridad.

"El daño fue grande, va a llevar mucho tiempo la recuperación. Lucio no es el primer chico que le pasa esto en Santa Fe. Pido a la gente que se acerque cuando se convocan estas marchas porque los familiares de las víctimas necesitamos el apoyo", lamentó por su parte Mabel, la abuela de Lucio.

El grupo autoconvocado hizo tres documentos para entregar al gobernador Omar Perotti, a la Cámara de Diputados y al senador por el departamento La Capital, Marcos Castelló. El reclamo principal es que buscan que se declare la emergencia en seguridad en toda la provincia.

marcha por inseguridad.jpg Familiares de víctimas de asesinatos se reunieron para pedir por más seguridad en la ciudad de Santa Fe. Jose Busiemi

Además se destacan varios puntos en el que demandan las siguientes exigencias: que se implementen políticas de seguridad, que capaciten a la policía, que el Ministerio Público de la Acusación persiga e investigue los hechos en tiempo y forma, que se luche contra el narcotráfico, que se implementen las alarmas comunitarias, y que se iluminen, limpien y arreglen las calles de la ciudad, entre otras.

También hubo dos oradoras que expresaron sus palabras en representación del grupo Santa Fe Sangra: Iliana Alverenga y Graciela Iturraspe. "Hay madres que nunca más van a poder ver a sus hijos. ¿Es posible que a nadie más le importe?", se preguntó la primera y agregó: "Por si no saben nos están matando, háganse cargo señores, basta de impunidad".

Iturraspe, por su parte, reclamó: "¿Qué esperan? ¿Qué sigan aumentando las víctimas de delincuentes? Están al acecho de nosotros. Todos podemos ser víctimas, nadie está exento. Es una problemática que nos atraviesa a todos. Hay zonas de la ciudad que parecen estar totalmente liberadas al delito".

marcha por inseguridad.jpg Graciela leyó un documento para pedir acciones a los tres poderes en contra de la inseguridad. Jose Busiemi

"No hacen nada, los ciudadanos lo vemos. Muchos operativos, y otras cosas, sin ningún fin. Basta de proteger a los delincuentes. No nos subestimen a los ciudadanos, están en el rol que están porque nosotros les pagamos los sueldos. No se confundan los políticos. Que administren los presupuestos de seguridad como corresponde. Qué hicieron con toda las partidas, no usaron el total. Se usó la mitad de la partida en seguridad. Y nosotros estamos ahora acá cuando tendríamos que estar en nuestras casas disfrutando de nuestras vidas. Trabajen en prevención del delito", dijo Graciela y después, también, pidió "mano dura" a coro.

Finalmente, el colectivo contra la inseguridad se trasladó pasada las 13 hacia la Legislatura provincial para hacer entrega de los documentos firmados por los distintos movimientos en contra de la violencia delictiva.