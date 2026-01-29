Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

Se trata de un complemento educativo extraordinario que cobrarán 31.000 empleados públicos. Cuándo se paga y a qué está destinado

29 de enero 2026 · 13:45hs
Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

El gobierno de Santa Fe presentó este jueves un complemento educativo extraordinario de $33.000 por hijo destinado a trabajadores provinciales con chicos en edad escolar. La medida beneficiará a unos 31.000 empleados y alcanzará a aproximadamente 60.000 niñas, niños y adolescentes que cursan los niveles inicial, primario y secundario en toda la provincia.

El anuncio se realizó en el marco del programa “Complemento Útiles” y prevé una inversión total de $2.000 millones por parte del Estado santafesino. El monto se abonará entre el 15 y el 20 de febrero, a través de una planilla complementaria, y estará destinado a la compra de útiles escolares antes del inicio del ciclo lectivo.

A quiénes alcanza el beneficio

El complemento será percibido por docentes, personal policial, trabajadores del Servicio Penitenciario, empleados de la administración central y también por pasivos provinciales. El pago será por cada hijo en edad escolar y tomará como referencia el valor vigente definido dentro del Acuerdo Santa Fe para la canasta educativa.

Desde el Ejecutivo provincial aclararon que no se trata de un refuerzo salarial, sino de una asignación específica vinculada al inicio de clases, con alcance en todo el territorio santafesino.

El anuncio

La presentación estuvo encabezada por la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, junto a la secretaria general de Educación, María Martín, y el director de Recursos Humanos y Función Pública, Diego Broda.

Durante el acto, Tejeda sostuvo que una de las prioridades de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro es la educación y señaló que el complemento se suma a otras políticas provinciales de acompañamiento a las familias de trabajadores estatales. Según detalló, el beneficio alcanza a unas 31.000 personas con hijas e hijos en edad escolar.

La ministra también adelantó que en los próximos días se anunciarán acuerdos con comercios santafesinos, en el marco del programa Acuerdo Santa Fe, para facilitar la compra de kits escolares a precios accesibles.

Por su parte, María Martín explicó que la implementación del complemento permitirá acceder a útiles escolares a valores considerados razonables y que la medida busca traducir en hechos concretos la prioridad que el gobierno provincial asigna a la educación. En ese sentido, la funcionaria recordó que el beneficio se suma a otras inversiones en marcha, como el Boleto Educativo y obras de infraestructura escolar en distintos puntos de la provincia.

Cómo se cobra el complemento

Diego Broda precisó que no será necesario realizar trámites adicionales para percibir el beneficio. Tanto trabajadores activos como pasivos que estén en condiciones de recibir la ayuda escolar con el sueldo de febrero cobrarán automáticamente el complemento.

En los casos en que la documentación no haya sido presentada en tiempo y forma, se podrá regularizar en los meses siguientes y el monto correspondiente se abonará en ese período, indicaron desde el área de Recursos Humanos.

Santa Fe hijo trabajadores
