Nación realizará la entregan de dosis de vacunas antigripales para cobertura de grupos de riesgo

La semana próxima se realizará la tercera entrega de dosis pediátricas que permitirá alcanzar el 90,85% de la distribución proyectada para este año

El Ministerio de Salud de la Nación continúa con la distribución de las dosis de vacunas antigripales para adultos mayores y población pediátrica en todas las jurisdicciones en el marco de la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal 2026.

La cartera sanitaria indicó que en el transcurso del mes de abril serán entregadas la totalidad de las vacunas acordadas con cada provincia para garantizar la cobertura de ambos grupos de riesgo.

El Ministerio de Salud de la Nación completó un nuevo envío de vacunas adyuvantadas a todas las provincias del país y, a través de esta nueva entrega, la distribución de las dosis destinadas a la protección de adultos mayores contra la gripe, superó el 61%. De acuerdo a lo planificado junto a las jurisdicciones, la distribución se completará en el transcurso del mes de abril.

Además, la semana próxima se realizará la tercera entrega de dosis pediátricas que permitirá alcanzar el 90,85% de la distribución proyectada para este año., mientras que también está previsto completar el envío de las dosis durante la última semana del mes en curso.

En lo que refiere a las vacunas antigripales para la población adulta, ya se superó el millón de dosis entregadas y está previsto continuar con la distribución durante las próximas semanas para completar el 100% de entregas en el mes de mayo.

La campaña de vacunación antigripal se adelantó tres meses

El Ministerio de Salud de la Nación decidió este año adelantar tres semanas la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal con el objetivo de mejorar la cobertura en los grupos poblacionales de riesgo, antes del inicio de la temporada de mayor circulación de virus respiratorios.

A través de un trabajo de planificación y logística oportuno, se adquirieron 8.160.000 dosis, de las cuales 4.700.000 corresponden a la vacuna antigripal para adultos; 2.300.000, a la adyuvantada (aTIV); y 1.160.000 a la antigripal pediátrica.

La Campaña incluyó también el desarrollo de una estrategia integral que contempló la capacitación de equipos de salud de todo el país, la publicación de los lineamientos técnicos para la vacunación y el desarrolló de herramientas de monitoreo. A través de la construcción de un tablero digital, el Ministerio realiza un seguimiento, en tiempo real, del avance de la vacunación, las coberturas alcanzadas y el stock de dosis disponibles en cada provincia.

La vacuna contra la gripe está indicada para niños de entre 6 y 24 meses, personal de salud, personas mayores de 65 años, embarazadas y puérperas (hasta 10 días posteriores al egreso de la maternidad si no fueron vacunadas durante el embarazo) y personas de cualquier edad con factores de riesgo. La vacuna está disponible en hospitales públicos, centros de salud y vacunatorios de todo el país y puede aplicarse de manera simultánea con otras vacunas del Calendario Nacional.

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