Taxistas y remiseros preparan una manifestación este martes en contra de las aplicaciones y su funcionamiento "ilegal"

“Necesitamos pedir al municipio y al Concejo que traten este tema porque es un rubro que está muy castigado, tanto de taxi como de remises. Pedimos que nos escuchen, realmente estamos pasándola mal”, se lamentó el chofer.

En concreto, piden a las autoridades que “frenen las aplicaciones ilegales” porque no entran en ningún marco regulatorio. “Nuestras recaudaciones se han caído al 20-30%, o sea, no hay recaudación prácticamente”, indicó y señaló que entienden que hay "una competencia desleal". En ese sentido, preparan una nota para el Intendente y otra para el Concejo.

Ante la pregunta sobre si creen que pueden convivir taxistas, remiseros y choferes de aplicaciones, indicó: "Yo creo que no, es una ciudad muy chica y no da como para una flota tan grande de autos, primero porque no están regulados. En nuestro caso tenemos los autos habilitados, somos idóneos para transportar pasajeros. Ellos no, ellos son conductores solamente”.

Y analizó: “Funcionan en todos lados, pero en algún lado los han regulado y hasta los han prohibido. Es una ciudad muy chica como para tener la entrada gratuita de estos autos, no queremos esto”.

Por su parte, José Sal Acosta, titular de taxi, expresó su malestar por el funcionamiento de las aplicaciones en Santa Fe y acusó una competencia desleal: "La diferencia es muy grande. Nosotros pagamos todos nuestros impuestos, en primera instancia. Estamos regulados por la Municipalidad. Nos controlan el importe que tenemos que cobrar al usuario, cosa que Uber no. Uber maneja una tarifa totalmente desleal, fuera del contexto de lo que estamos viviendo en la realidad de nuestro trabajo”.

En el mismo sentido, Acosta comparó las medidas de seguridad para el usuario, que varían entre choferes habilitados y conductores de aplicaciones: “Nosotros estamos controlados al 100%, nos piden certificado de conducta, nos piden Renaper, nos controlan todo. En la aplicación no sabes quién es quién, ponen un nombre de un tipo en un Uber o en un Maxim que nadie lo conoce, Identidades falsas. No solamente que trabajan de forma ilegal, sino que la inseguridad es para el usuario”.

